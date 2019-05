Montpellier dans le Top 6, Bayonne revient en Top 14, Castres absent des barrages… Les Tops et Flops

Le MHR barragiste au terme d’une saison renversante

Avec huit victoires sur les neufs dernières journées, le MHR finit sa saison sur les chapeaux de roues. Sa victoire, au bout du suspense, à Clermont (27-28) lors de la dernière journée des phases régulières, leur permet d’accéder au top 6 et de jouer les barrages de Top 14. Quelque chose d’inespéré pour les Héraultais, il y a quelques semaines auparavant. Le MHR affrontera Lyon en barrages la semaine prochaine, chez eux au Matmut Gerland, dimanche à 17h.

La surprise bayonnaise, vainqueur de la finale de Pro D2

Face à l’ogre Briviste, l’Aviron a remporté la finale de Pro D2 samedi après-midi (21-19). C’est dans les dernières secondes Martin Bustos Muyano libère son équipe bayonnaise sur un coup de pied à la dernière seconde du temps réglementaire, une pénalité à environ 25 mètres des poteaux à droite. Une finale remportée qui leur permet de retrouver le Top 14 la saison prochaine après deux années en Pro D2. Du côté des déçus de cette finale, le CA Brive retrouvera Grenoble la semaine prochaine en finale d’accession pour le Top 14.

Les Jaguares en forme en Super Rugby

Premiers de la conférence sud-africaine les Jaguares viennent d’enchainer six victoires sur sept face Waratahs (15-23). Les Argentins sont en bonne voie pour se qualifier pour les phases finales, même si le championnat reste très ouvert et serré : les quatre autres équipes de la poule sont encore dans la course pour la première place, synonyme de qualification en phases finales. Les cinquièmes et derniers de la poule, les Lions n’ont que six points de retard sur les premiers les Jaguares. En effet, huit équipes seront qualifiés à la fin de la phase régulière de Super Rugby. Parmi eux, les premiers de chaque poules sont officiellement qualifiés, les cinq autres équipes seront les suivantes au classement des points.

Les flops :

Castres, tenant du titre est éliminé du top 6

Champion en titre du top 14, Castres ne fera pas partie des équipes en phase finales cette année. Après la défaite contre Toulon ce week-end (16-25), le CO s’est fait éjecter du top 6 par Montpellier et La Rochelle, pour la dernière journée de phases régulières. Une défaite de plus à domicile, la troisième à la suite après celles contre le Stade Toulousain et Montpellier. Cette fin de saison manquée est une grosse déception pour l'entraîneur partant, Christophe Urios : "On a pris un parpaing dans la gueule" explique à la fin de la rencontre.

L’UBB prend huit essais en 27 minutes

Terminant sur cinq défaites à la suite, l’UBB a fait une très mauvaise fin de saison. La dernière rencontre n’a pas été une exception pour les Bordelais à La Rochelle (81-12). En effet, les visiteurs ont encaissé douze essais lors de la rencontre, dont huit en seconde période, inscrit en 27 minutes (soit à peu près un essai encaissé toute les trois minutes et trente secondes). L’UBB n’avait pas pris un si gros revers depuis sa remontée en Top 14 en 2011. La dernière grosse défaite remontait en 2013 à Clermont sur un score d’un 67 à 3.

O’Brien forfait pour la coupe du Monde

Alors qu’il rejoindra les London Irish la saison prochaine, Sean O’Brien, 32 ans a annoncé son forfait pour la coupe du Monde au Japon en Septembre. Le troisième ligne irlandais pour 53 sélections, est blessé à la hanche. Il devra se faire opérer dans les semaines à venir, le rendant indisponible pour une durée d’environ six mois. Un coup dur pour la sélection irlandaise à quelques mois du début de la compétition. Dan Leavy a lui aussi annoncé son forfait pour la coupe du monde le mois dernier, gravement blessé au genou