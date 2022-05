"Sans plus de suspense, je vous annonce que l'équipe de France a choisi le site de Rueil-Malmaison pour préparer la Coupe du monde, durant son parcours en phase de poules", a affirmé Claude Atcher en conférence de presse. Par souci d'équité, la France, pays-hôte de la compétition, a choisi de ne pas résider dans son Centre national du rugby à Marcoussis (Essonne).

"On a voulu se dégager de toute considération subjective en mettant l'équipe de France dans les mêmes conditions que les autres équipes, et nous sommes ravis du choix de Rueil", a ajouté le directeur général de la compétition. Les Bleus seront logés à l'hôtel Renaissance, où ils ont leurs habitudes et descendent avant leurs matches du Tournoi. Ils y résidaient notamment la veille du "Crunch" contre les Anglais, au terme duquel ils ont remporté le Grand Chelem le 19 mars dernier. Ils bénéficieront des installations sportives de la ville du Reuil, et notamment celles du club local, le RAC (Rueil Athletic Club) et sa section rugby.

L'équipe de France "sera placée dans des conditions idéales pour préparer ce fameux match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande" mais également "dans la quête de son premier titre mondial", a ajouté le directeur de France-2023.

" Un joli défi à relever "

Les Bleus disputeront leur premier match du Mondial, en ouverture de la compétition, contre les All Blacks au Stade de France le 8 septembre, puis ils auront rendez-vous au stade Pierre-Mauroy de Lille avec l'Uruguay. "Nous serons dans les clous pour relever ce défi qui est une évidence pour nous, qui est notre ambition, notre volonté farouche", a affirmé pour sa part Fabien Galthié.

"Nous sommes très heureux de nous préparer ici notamment pour le match d'ouverture, a-t-il ajouté. Les Néo-Zélandais n'ont jamais perdu un match de poules, c'est donc un joli défi que nous allons relever en nous préparant ici à Rueil-Malmaison".

L'Afrique du Sud, championne en titre, résidera pour sa part dans un hôtel de la Seyne-sur-mer (Var) et profitera des installations du Rugby club toulonnais (RCT). La Nouvelle-Zélande sera basée pour sa part à Lyon et s'entraînera sur les installations du LOU et de la plaine des jeux de Gerland.