Si le premier essai de la rencontre, rapidement inscrit par l'arrière Donovan Taofifenua, pouvait laisser imaginer une ballade bleue, il n'en fut rien dans l'après-midi de Rosario.

Passé cet exploit individuel, les Bleuets ont subi le réveil des hommes du pacifique. Appliqués, les Fijdiens parvenaient à enchaîner les temps de jeu pour finalement scorer par deux fois grâce à la botte de l'ouvreur Muntz. (7-6) Imprécis, le jeu des Bleuets était teinté d'approximations et malgré un essai de Joseph après une passe au pied délivrée par Smaïli à Dumortier, les Français souffraient. Mieux entrés dans la partie, leurs adversaires mettaient la main sur le ballon et recollaient même au score juste avant la mi-temps sur une charge de Ramasibana (15-13).

Au retour des vestiaires, derrière une mêlée plus conquérante et face à un adversaire émoussé physiquement, les Français parvenaient à trouver de l'avancée et de la continuité dans leur jeu. Progressivement le jeu de mouvement se mettait en place et les Français enchaînaient enfin les temps de jeu. L'apport du banc et notamment les entrées de Béria, Mallez ou encore Carbonel se faisaient ressentir. Coly (53e) puis Joseph pour le doublé (60e) permettaient à la France de prendre le large et surtout d'assurer le bonus offensif. En toute fin de rencontre et dans l'approximation la plus total, Rayane Barka venait répondre à Ratu Osea Waqa pour alourdir la marque (36-20).

Loin d'être parfaits, les coéquipiers de Matthis Lebel ont assuré l'essentiel en signant une victoire bonifiée pour leur entrée en matière. Face à eux, les Fidjiens qui redécouvraient la compétition se sont d'abord montrés dangereux avant de progressivement céder sous l'intensité mise par les Français. Cette victoire à cinq points offre à la France le fauteuil de leader de la poule A, puisque quelques heures auparavant les Gallois avaient battu leurs hôtes argentins (25-30).

Samedi à 18 heures, les joueurs de Sébastien Piqueronies tenteront d'enchaîner en battant ces mêmes Gallois.