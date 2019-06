Après un début de compétition en demi-teinte pour les Français de moins de vingt ans, ils affronteront la grosse équipe d’Afrique du Sud, après avoir été qualifié à la différence de point au bout du suspense ce mercredi soir. Ils s’opposeront donc aux jeunes Springboks, une équipe très en confiance dans cette Coupe du monde en ayant remporté ses trois matchs de poules face à la Nouvelle-Zélande (25-17), la Géorgie (48 – 20) et l’Ecosse (43–19). C’est la seule formation qui a réalisé cette performance lors de cette édition. Cette demi-finale opposera donc les moins bien classés de la compétitions aux mieux classés.

En effet, les Bleuets n’étaient plus maîtres de leur destin au terme de la dernière journée de poule ce mercredi après leur défaite contre la nation organisatrice (47-26). Avec deux victoires sur trois contre le Pays de Galles (32-13) et les Fidjis (36-20), la dernière rencontre contre les Argentins avait tout l’air d’un quart de finale. Totalement asphyxiés par les Argentins, les Français sont totalement passés à côté de leur rencontre. Ils ont pu cependant compter sur la victoire de leur futur adversaire, les Baby Boks contre la Nouvelle-Zélande ce mercredi (25-17).

L’Afrique du Sud, les favoris pour la suite de la compétition

Il faudra donc donner beaucoup plus pour espérer faire concurrence aux jeunes de l’Afrique du Sud. Invaincus dans la compétition, les Sud-Africains sont en très bonne confiance pour aborder les phases éliminatoires de cette Coupe du monde des moins de vingt ans en Argentine. Auteur d’une très bonne entrée en matière, les Springboks ont terminé les phases de poules sur une très belle victoire contre les All-Blacks, afin de terminer premiers de la poule C avec 14 points. Un match très attendu, disputé entre les deux équipes les plus en forme de la compétition. Une rencontre qui a rempli toutes ses promesses, très serrée et rythmée par des vagues d’attaques intenses.

Les jeunes de l’Afrique du Sud sont donc pour l’instant la meilleure équipe de la compétition en ayant inscrit le plus de points (116 points marqués). Une équipe qui s’inscrit dans la durée puisqu’ils ont terminé à chaque championnats sur le podium et ont gagné un titre. Une très bonne dynamique sud-africaine, à l’image des cinq victoires sur les six rencontres précédentes.

Anne-Lyse Raymond