5. C’est le nombre d’essais marqués par le troisième ligne centre du Racing 92 depuis le début de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Moins en vue que lors du dernier mondial en France, le numéro 8 tricolore reste tout aussi efficace. Très critiqué pour ses quelques fautes de main et ses charges moins significatives que l’année passée, il réalise pour l’heure, un mondial abouti d’un point de vue statistique. Un apport non négligeable pour un joueur qui fait partie des huit rescapés du titre glané à Béziers en Juin dernier, censé guider les Bleuets vers un deuxième sacre mondial en Argentine.

Une mutation significative de son jeu

L’attraction Jordan Joseph qui traversait le terrain en multipliant les charges dévastatrices n’est plus qu’un lointain souvenir. Le garçon a fait évoluer son jeu et dispose désormais d’une palette beaucoup plus large. Plus altruiste, son jeu est moins couteux en énergie mais diaboliquement efficace dans la quête des fameux turnovers chers au sélectionneur des Bleuets Sébastien Piqueronies. Son activité débordante sur l’ensemble des zones de contact fût un véritable atout pour les champions du monde en titre.

Mondial U20 2019 - Jordan Joseph (France) contre l'Afrique du SudOther Agency

Sa nouvelle spécialité ? La récupération de ces fameux ballons au contact. Très fort dans le jeu debout, il parvient régulièrement à arracher le ballon à ses adversaires et permet à sa ligne de trois-quarts de jouer les ballons de récupération dans le désordre, l’activité favorite des Lebel, Pinto, Taofifenua et consorts. Grâce à un physique imposant et une impressionnante force dans les bras, la défense française s’appuie souvent sur lui, à bon escient. Roublard, il dispose désormais d’une intelligence situationnelle qu’il n’avait pas quelques mois en arrière. Alors oui, ses excès de gourmandises peuvent légitimement lui être reprochés.

Au même titre que ses fautes de main récurrentes qui viennent légèrement saccader le jeu des tricolores, mais son apport défensif et sa capacité à conclure les temps forts de son équipe sont indispensables. Très solide derrière sa mêlée et malgré plusieurs adversaires sur le dos, ce dernier parvient à ramasser le cuir et de le glisser derrière la ligne adverse en toute simplicité. Une qualité de finisseur qu’on ne lui connaissait pas encore. Voilà une nouvelle corde à son arc qui devrait permettre aux Bleuets, d’atteindre le graal, ce soir, aux alentours de 22h30 à Rosario.