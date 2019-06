Les mots du capitaine : "Jouer la finale samedi représente beaucoup de choses, c'est une énorme consécration pour le groupe", a déclaré Arthur Vincent, le capitaine de l'équipe des Bleuets pour ce match. "Gagner le Championnat du Monde des Moins de 20 ans reste quelque chose d'exceptionnel. Il va falloir montrer le même état d'esprit que l'on a montré face à l'Afrique du Sud et ne pas lâcher pendant 80 minutes. Ce serait une chose vraiment exceptionnelle de gagner encore cette fois-ci cette année. Ça montrerait que la France a un très bon lit de jeunes joueurs. Ça prend de plus en plus d'ampleur depuis ces dernières années. Il y a trois ans on était en demi-finale, l'année dernière on a gagné ce Championnat ; c'est vraiment de bon augure. On a besoin de montrer, une fois encore, que les jeunes ont du talent."

Arthur Vincent (Bleuets) contre l'Afrique du Sud (Mondial U20)Other Agency

Anciens classements de l'Australie : 5e (2018), 4e (2009), 2e (2010), 3e (2011), 8e (2012), 7e (2013), 5e (2014), 5e (2015), 6e (2016), 6e (2017) et 5e (2018).

Anciens classements de la France : 6e (2018), 5e (2009), 5e (2010), 4e (2011), 6e (2012), 5e (2013), 6e (2014), 4e (2015), 9e (2016), 4e (2017) et 1er (2018).

Ce sera le 7ème match entre l'Australie et la France dans le cadre du Championnat du Monde des Moins de 20 ans. La France a remporté trois rencontres : 31-25 en 2011, 31-7 en 2012 et 19-17 en 2012. L'Australie a remporté trois victoires aussi : 42-21 en 2008, 30-17 en 2011, 34-27 en 2014. C'est en revanche la première fois que les deux équipes se retrouvent en finale et la première rencontre en cinq ans.

Neuf joueurs de l'Australie qui ont joué en finale en 2010 (battus par la Nouvelle-Zélande 62-17) ont depuis été sélectionnés en équipe nationale : Paul Alo-Emile (SAM), Greg Peterson (USA), Liam Gill, le capitaine Jake Schatz, Nic White, Matt To’omua, Dom Shipperley, Luke Morahan et Luke Jones.

L'Australie pourrait devenir la 5e équipe à inscrire son nom sur le trophée après la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Afrique du Sud et la France.

Le capitaine de l'Australie Fraser McReight et le buteur Louis Carbonel sont nommés dans la catégorie Révélation du Tournoi 2019 au côté du capitaine de l'Argentine Juan Pablo Castro et du demi de mêlée de l'Afrique du Sud, Jaden Hendrikse.

Mondial U20 2019 - Louis Carbonel (France) contre l'ArgentineIcon Sport

L'Australie s'est bien distinguée en attaque cette année marquant le plus d'essais (20), réalisant le plus de franchissements (63, soit 30 de plus que la France) et en battant le plus de défenseurs (159). Mais l'Australie a concédé le plus de pénalités (47) et une des équipes les plus sanctionnées. L'Australie est l'une des quatre équipes à avoir parcouru plus de 2 000 mètres ballon en main. La France a effectué le plus de ballons portés du tournoi 2019 (546) et a parcouru le plus de mètres (2 333). Elle a également passé le plus de drops dans l'histoire du Championnat (10), mais encore aucun en 2019.

Semisi Tupou (Australie) est en lice pour établir un nouveau record de matches disputés dans le Championnat des U20. Comme Gonzalo Garcia (Argentine) et Tedo Abzhandadze (Géorgie), il a joué 14 matches ; un total partagé par 10 joueurs. C'est son 3e Championnat du Monde.

Harry Wilson (Australie) est le deuxième meilleur plaqueur (60).

L'Australie est la troisième nation à avoir marqué plus de 250 essais (lors de sa victoire sur l'Irlande). La France a passé la barre des 200 lors de sa victoire contre le Pays de Galles.

L'Australie dispose de huit joueurs qui étaient en France en 2018 : Trevor Hosea, Esei Ha’angana, Michael Wood, Fraser McReight, Patrick Tafa, Will Harrison, Semisi Tupou et Isaac Lucas. La France dispose de sept joueurs qui étaient en France en 2018 : Jean-Baptiste Gros, Killian Geraci, Jordan Joseph, Sacha Zegueur, Louis Carbonel, Arthur Vincent et Mathis Lebel. C'est la troisième édition du Championnat à laquelle participe Killian Geraci.

Jordan Joseph est le meilleur marqueur d'essais du tournoi 2019 (5). Louis Carbonel a été le meilleur marqueur de points en 2018 (60) et est actuellement 4e (38). Il a besoin de marquer deux points pour devenir le 7e joueur à marquer plus de 100 points en Championnat du Monde des U20.