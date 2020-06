Après plusieurs semaines d’échanges avec les organisateurs et les nations participantes, World Rugby a annoncé ce vendredi après-midi l’annulation pure et formelle de la Coupe du monde B juniors. Les arguments invoqués sont l’incertitude liée à l’évolution de la pandémie d’ici trois mois et aux restrictions persistantes de voyage. Dans son communiqué, World Rugby s’est ainsi justifié : "La décision difficile mais nécessaire a été prise conformément aux conseils du gouvernement espagnol et des autorités locales en matière de santé publique, en considérant le bien-être des joueurs, du personnel et de la société en général comme priorité absolue."

Pour rappel, le vainqueur de cette compétition (le Japon en 2019) gagne le droit de disputer l’année suivante la Coupe du monde des moins de 20 ans, dont la France est double tenante du titre et qui a aussi été annulée, dès avril.