Dès mardi, des premières décisions fortes avaient été évoquées, avec en première ligne le championnat du monde des moins de 20 ans, dont les Bleuets sont pour rappel doubles tenants du titre, et qui devait avoir lieu en juin en Italie. "Il va être annulé", avouait même mardi le président de la Fédération Française de Rugby Bernard Laporte sur rugbyrama.fr. Selon nos informations, l'officialisation va désormais intervenir dans la journée de ce jeudi. World Rugby en a logiquement décidé ainsi et va l'annoncer dans les prochaines heures. Le choix le plus sage concernant cet événement était l'annulation pure et simple pour cette année. Les jeunes Français ne pourront donc pas défendre leur titre en 2020 et devront attendre l'édition de 2021.

Les étapes à 7 de Paris et Londres reportés

Toujours pour les mêmes raisons raisons sanitaires, World Rugby s'apprête aussi à annoncer ses décisions concernant le World Series, à savoir le circuit mondial du Rugby à 7. Des étapes étaient prévues en juin à Paris et à Londres. Ce bloc va ainsi être reporté et repositionné à une date ultérieure. Ce sera probablement après l'été. Là aussi, ce devrait être officialisé par l'instance internationale avant ce jeudi soir. En attendant d'autres annulations ou reports dans les prochaines semaines, le calendrier se voit donc déjà fortement modifié.