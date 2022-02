Mohamed Haouas condamné à 18 mois de prison avec sursis

Mohamed Haouas va enfin pouvoir passer à autre chose. Après trois reports successifs, notamment en raison de l'épidémie de Covid et un d'un dysfonctionnement judiciaire, le pilier héraultais est enfin fixé sur son sort. Jugé pour des cambriolages en réunion ou tentatives effectuées entre février et mars 2014 à Montpellier et dans sa banlieue, le pilier héraultais comparaissait ce matin en même temps qu'un autre accusé, Mohamed Salah, qui purge actuellement une peine d'emprisonnement. Après quatre heures d'audition, le droitier du XV de France a finalement été reconnu coupable pour les fait qui lui étaient reprochés, et a écopé de 18 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. Une peine qui vise, selon le tribunal, à "sanctionner des faits", mais assortie d'un sursis qui tient compte de la trajectoire de vie positive qu'a suivi l'accusé depuis les faits, époque à laquelle il avait 20 ans.

L'autre accusé, en revanche, qui n'a pas suivi la même trajectoire (il purge actuellement une peine de prison pour d'autres faits commis bien après les cambriolages, a écopé d'une peine de prison de 18 mois ferme. A la sortie de l'audience, Mohamed Haouas a exprimé son soulagement de voir cette affaire enfin terminée. Et son avocat, Me Gallix, a déclaré qu'il s'agissait d'une "bonne décision".