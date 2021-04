Moefana prolonge, Marseille n’accueillera pas les finales 2021… Ce qu’il ne fallait pas rater hier

Les finales 2021 de Coupe d’Europe ne se disputeront pas à Marseille

Le Stade Vélodrome devait accueillir les finales de Coupe d’Europe l’année dernière. En raison de l’arrêt des compétitions, cela avait été décalé à 2021. Encore raté pour la cité phocéenne puisque les finales 2021 ne se disputeront pas à Marseille. C’est l’EPCR qui l’a annoncé hier suite à son assemblée générale, sans préciser quelle ville prendrait la place de Marseille. Néanmoins, les Marseillais devraient pouvoir assister aux finales 2022 a annoncé l’instance.

Moefana prolonge avec l’UBB

Arrivé en 2019 en Gironde, Yoram Moefana (20 ans ; 2 sélections ) était engagé avec son club jusqu’en 2022. Désormais, le trois-quart centre international de l’UBB est engagé avec l’UBB jusqu’en 2024. Laurent Marti s’est félicité "Ce garçon est à la fois très jeune, très talentueux et doté d’un excellent état d’esprit"

Elstadt n’ira pas en Irlande avec le Stade toulousain

Alors que le Stade toulousain doit affronter le Munster ce samedi en huitième de finale de la Champions Cup, Ugo Mola devra composer sans son troisième ligne Rynhardt Elstadt. La raison ? De nouvelles mesures du gouvernement irlandais et un déplacement du sud-africain dans son pays natal durant la récente période de vacances de l’intéressé. Quoi qu’il en soit la perte est énorme pour les Rouge et Noir qui doivent déjà faire face à une hécatombe sur ses lignes arrière (Guitoune, Mallia, Fouyssac, Ramos, Tauzin et Bonneval étant absents tandis qu’Huget et Ahki sont incertains).

Laumape en approche ?

Après avoir acté le départ de Gaël Fickou au Racing 92 avant la fin de son contrat, pour des raisons financières, le Stade français a engagé des discussions avec le trois-quart centre néo-zélandais, Ngani Laumape, afin de l’attirer dans la capitale. Celui qui compte 15 sélections avec les All Blacks ne serait pas contre une expérience en France. Affaire à suivre !

Latunipulu prêté, Tatafu prolonge

L’Aviron Bayonnais a annoncé hier que son ailier de 24 ans, Latu Latunipulu, était prêté jusqu’à la fin de la saison. L’Australien, qui n’est apparu qu’à une seule reprise sur une feuille de match cette saison avec les Basques, prend la direction de la Pro D2 et précisément Valence Romans en tant que joker médical. Bayonne a également annoncé la prolongation de son jeune pilier gauche, Tevita Tatafu, qui poursuit l'aventure avec les Ciel et Blanc jusqu'en 2024.