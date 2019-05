Miquel à Toulouse l'année prochaine, clap de fin pour Szarzewski... Les 5 infos de ce mercredi

Szarzewski annonce sa fin de carrière

Dimitri Szarzewski va arrêter sa carrière à l'issue de la saison. Le talonneur du Racing 92 l'a annoncé ce jeudi en amont du barrage face à La Rochelle auquel il ne participera pas. "Mon corps me dit stop et il faut savoir l'écouter" a notamment déclaré l'ancien international, qui prendra en mains les Espoirs du club francilien la saison prochaine.

La Rochelle met fin au contrat de Jordaan

Il restait deux saisons à jouer sous les couleurs de La Rochelle pour le jeune centre Sud Africain Paul Jordaan. Mais après avoir donné quelques bonnes promesses la saison passée le club a décidé de se séparer de lui. Les deux parties ont réussi à trouver un terrain d'entente. Ce qui devrait permettre au joueur de retrouver sa terre natale à la fin de la saison. Il a décidé de remercier le club à travers son compte Facebook...

"Quel aventure, un endroit qui m'a aidé à grandir non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. J'ai eu des déceptions et des joies immenses au cours des trois dernières années, tant sur le terrain qu'à l'extérieur. Je me suis fait des amis incroyables, qui sont maintenant de ma famille. Chacun d'entre vous a eu un impact sur ma vie d'une manière ou d'une autre, et je vous en suis très reconnaissant. Le club pour m'avoir donné l'opportunité de vivre à l'étranger et de faire ce que j'aime. Les supporteurs, vous n'avez rien à voir avec ce que j'ai connu. Les Français ont une telle passion."

Toulon : Deux matchs amicaux programmés

Mourad Boudjellal a annoncé que deux matches amicaux se joueront cet été pour le RCT. Une annonce qu'il a tenue en marge de la soirée à Berg pour les partenaires et les abonnés. La première rencontre se tiendra le 3 août à Bordeaux pour affronter l'UBB et le 16 août à Bastia pour jouer contre Montpellier.

Miquel toulousain pour les trois prochaines saisons

Toulouse commence son mercato et comme annoncé depuis quelques semaines déjà, le troisième ligne français de 24 ans Antoine Miquel, en provenance d'Agen a officiellement signer son contrat avec le Stade toulousain pour les trois prochaines saisons. Soit jusqu'en 2022.

Perpignan prépare l'avenir et fait signer ses jeunes en pro

Le club catalan vient de signer deux joueurs du centre de formation pour une durée de deux ans en contrat pro. Il s'agit de de Kevin Tougne, pilier et Pierre Reynaud, troisième ligne. Des signatures qui arrivent en même temps que celle de Deghmache, Lucas Walcker. Un signe que l'USAP veut faire confiance à ses jeunes et prépare l'avenir de façon plus seine.