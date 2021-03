Ce jeudi 11 mars, à l'avant-veille du Crunch France-Angleterre, So Foot nous invite à participer à son quiz hebdomadaire en live sur Youtube ! Pour l'occasion les questions porteront sur le thème "mi-foot mi-rugby" avec les rédactions conjointes de Tampon! et du Midol. Deux invités donc : Antoine Mestres, rédacteur en chef de Tampon! et Maxime Gutierrez, community manager de Rugbyrama et du Midi Olympique. Le tout présenté par So Foot et avec, peut-être, un invité de dernière minute !



Le principe : rejoignez le live Youtube et venez affronter pendant 1h toute la communauté et vos potes (à qui vous pouvez faire suivre le lien) en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiples sur votre tablette, smartphone ou ordinateur et repartez, pour le premier, avec un cadeau maison. Un petit maillot du XV de France ou le livre de Tampon! "La folle histoire du rugby", ça fait toujours plaisir non ?



Un exemple de quiz est à retrouver ci-dessous !