Michalak lance l'alerte pour le rugby amateur et dénonce l'attitude des clubs professionnels

Cela s’appelle prendre position et mettre la pression. Frédéric Michalak ex-joueur de Toulouse, Toulon et Lyon et actionnaire principal de Blagnac candidat déclaré à une place dans le prochain National – division intermédiaire entre le Pro D2 et la Fédérale 1 que souhaite créer la fédération – a lancé un véritable pavé dans la mare. Selon lui le monde professionnel traine les pieds pour collaborer à la naissance de ce nouveau championnat bénéfique pour tous.

"Ce vendredi 29 mai, la LNR vote un nouveau refus par l'intermédiaire de ses clubs pros, pour le déblocage d'une aide en faveur de ce championnat. Ce mardi aura lieu une nouvelle réunion entre la LNR et la FFR... Que se passera-t-il en cas de refus ? Certainement un gros danger encouru par les clubs fédéraux en cas d'abandon total de la Fédérale 1, celui de voir se refermer à jamais la passerelle avec le monde pro", affirme-t-il dans une lettre ouverte.

Alors pour cette réunion de demain qui sera suivi d’un comité directeur de la LNR, Michalak entend que des décisions soient prises dans le bon sens. « Renier le monde amateur, c'est renier ses origines, son ADN, ses fameuses "valeurs" du rugby. Place à l'union SVP !", clame-t-il faisant preuve d’un vrai beau courage.