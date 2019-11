Meyer écarté, Guirado et Nagusa sur la touche... Les 5 infos de ce mardi

Heyneke Meyer et son staff écartés

Thomas Lombard avait convoqué ses joueurs et son staff hier à 16 heures, et il en est ressorti qu'Heyneke Meyer et son staff n'ont plus la confiance des joueurs. Il fallait du changement, c'est désormais fait puisque le Sud-Africain a été écarté. C'est Julien Arias ainsi que Laurent Sempéré, deux historiques du club, qui assureront l'intérim. Reste à savoir si ce dispositif sera renforcé ou pas. Les prochaines rencontres devraient apporter un premier élément de réponse.

Guirado out plusieurs mois

L'ancien capitaine de l'équipe de France s'est rompu le biceps contre Toulon. Une terrible nouvelle pour le néo-montpelliérain qui disputait son premier match sous le maillot des Cistes. Il sera sur la touche pour les 5 prochains mois au minimum et voit sa saison pratiquement terminée. Le sort s'est acharné sur les Héraultais puisque l'ailier fidjien, Timoci Nagusa, s'est rompu le ligament croisé postérieur du genou. Il sera absent 10 semaines minimum dans le meilleur des cas.

Cancoriet blessé aussi

Le flanker auvergnat a rechuté. En effet, Frack Azéma a annoncé à La Montagne que son joueurs s'est fait une lésion au pectoral et qu'il devrait être absent au minimum quatre ou cinq mois. Une bien mauvais pour lui qui avait déjà été embêté par des blessures à l'épaule auparavant. C'est donc une nouvelle longue indisponibilité pour le Clermontois qui rêvait de XV de France et de Tournoi des VI Nations. Le club pourrait rapidement annoncer l'arrivée d'un joker médical au poste de troisième-ligne.

Top 14 - Cancoriet (Clermont)Icon Sport

Nakarawa convoqué par sa direction le 22 novembre... avant sanction

Leone Nakarawa, l'une des stars de l'effectif du Racing 92, est rentré aujourd'hui des Fidji après de (trop?) longues vacances. Du coup, les dirigeants du Racing 92 l'entendront le 22 novembre prochain afin de connaître ses explications. De cette réunion accouchera nécessairement une sanction. Mais laquelle ?

Smith met un terme à sa carrière avec effet immédiat

Le pilier gauche des Hurricanes et ancien international australien, Toby Smith se voit contraint d'arrêter sa carrière. La raison ? Une accumulation de commotions cérébrales lui ayant provoqué des symptômes post-traumatiques. Il a disputé 108 rencontres de Super Rugby et a participé au Mondial 2015 avec la sélection australienne. Il a notamment porté les couleurs des Chiefs, des Rebels ainsi que de Wellington.