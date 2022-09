Mercer, roi de la nuit du rugby

Comme tous les ans, la Ligue Nationale de Rugby avait donné rendez-vous à l’Olympia, cette salle mythique de la scène parisienne où tous les plus grands se sont succédés. Lundi, dans un tout autre registre, le plus grand fut Zach Mercer. Le troisième ligne centre de Montpellier a reçu des mains de son anciens partenaire Guilhem Guirado, parrain de la soirée avec le Sud-Africain Cheslin Kolbe venu le trophée Webb-Ellis entre les mains, le prix du meilleur joueur de la saison dernière. Une première pour un joueur anglais. Même Jonny Wilkinson n’avait pas connu pareil honneur...

Evidemment, dans la droite lignée de celui qui rejoindra Gloucester la saison prochaine, Philippe Saint-André et son staff ont aussi été élus par leurs pairs entraîneurs ''Meilleur staff du Top 14''.

En Pro D2, le grand vainqueur est le Stade Montois, auteur d’une magnifique saison régulière, mais battu ensuite par Bayonne en finale puis Perpignan lors de l’access-match. Le staff du club landais a ainsi été récompensé par ses pairs et le demi de mêlée Léo Coly a décroché deux prix, celui de meilleur joueur de Pro D2 et celui de révélation de la saison.

Au coeur de cette soirée prestigieuse, toute la grande famille du rugby professionnel avait répondu présente. Le Stade toulousain avait notamment délégué le meilleur joueur du monde Antoine Dupont, recompensé du trophée du meilleur international de la saison dernière ; Morgan Parra et Gonzalo Quesada représentaient le Stade français, quand les néo-retraités Louis Picamoles et Fulgence Ouedraogo avaient aussi fait le déplacement. Mais le monde de l’ovalie n’était pas seul. La LNR avaient convié de nombreuses personnalités pour remettre les prix de la soirée. Parmi elles, les chefs Christian Constant et Pierre Sang, la skieuse paralympique Marie Bochet et son alter-égo masculin Benjamin Daviet, l’humoriste Roman Frayssinet, la boxeuse Estelle Mossely, la footballeuse Wendy Renard, ou encore l’escrimeuse Ysaora Thibus. Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié est également monté sur la scène de l’Olympia pour remettre son prix à Léo Coly, racontant notamment qu’au même âge il animait des colonies de vacances. Une anecdote provoquant quelques sourires dans l’assistance.

Au cours de la soirée, le public a aussi été mis à contribution. C’est ce dernier qui a élu, en direct durant la diffusion sur Canal +, le ''Plus bel essai'' de la saison 2021-2022. Ce prix est revenu au demi de mêlée de La Rochelle Thomas Berjon, pour son essai inscrit lors de la 21 journée de Top 14. De son côté, Mathieu Raynal, au coeur d’une polémique ces derniers jours, a été désigné ''Meilleur arbitre'' par les joueurs, les entraîneurs et ses pairs. Une petite bouffée d’oxygène pour celui qui s’est fait vivement tancer du côté de l’Australie. Enfin, côté féminin, la demi de mêlée du Stade Toulousain, Laure Sansus s’est vue remettre le prix de la ''Meilleure joueuse du XV de France'' en visio depuis la Nouvelle-Zélande où les Bleues préparent actuellement la Coupe du monde (coup d'envoi le 8 octobre).

Par Arnaud Beurdeley

Le palmarès :

Meilleur joueur du Top 14 : Zach Mercer (Montpellier Hérault Rugby)

Meilleur joueur de Pro D2 : Léo Coly (Stade Montois)

Meilleur staff Top 14 : Montpellier Hérault Rugby

Meilleur staff Pro D2 : Stade Montois

Révélation : Léo Coly (Stade montois)

Meilleur international français : Antoine Dupont (Stade Toulousain)