Menini raccroche les crampons, quatre jokers Coupe du monde à l’ASM… Les 5 infos de ce mercredi

Menini raccroche les crampons

Jugeant qu’il n’était plus a 100% de ses moyens, le pilier du LOU Alexandre Menini a décidé de mettre un terme à sa carrière de rugbyman professionnel. Une carrière exemplaire durant laquelle le pilier de 35 ans aura glané deux Coupes d’Europe avec le Rugby Club Toulonnais (2014, 2015) et un Bouclier de Brennus (2014). International avec le XV de France, Alexandra Menini a porté le maillot bleu à six reprises.

Clermont : 4 jokers Coupe du monde actés

L’ASMCA a bien anticipé la forte de période de turbulences que connaîtra le club lors de la Coupe du monde au Japon. En effet, les Clermontois vont être amputés d’une dizaine de joueurs de leur effectif entre l’équipe de France, les Fidji et l’Ecosse. Dans ce sens, l’Auvergne verra l’arrivée de quatre jokers médicaux : Rudy Paige (mêlée, AFS), JJ Engelbrecht (centre, AFS), Max Lahiff (pilier, ANG), et Faifili Levave (troisième-ligne, NZ). Des renforts de poids pour suppléer les mondialistes pendant un certain temps.

Carcassonne : arrivée de Denis Coulson

Débarqué au Stade Français la saison dernière, le pilier de nationalité irlandaise Denis Coulson vient de s’engager avec Carcassonne pour la saison prochaine. Jeune (25 ans), bon joueur en mêlée fermée et doté de belles aptitudes de déplacement, il viendra renforcer l’effectif audois pour cette nouvelle saison de Pro D2 après avoir disputer 9 rencontres de top 14 avec le club de la capitale.

Jason porte drapeau

Championne universitaire à 7, Ian Jason sera la première rugbywoman porte drapeau de la délégation française lors des Universidades, les championnats du monde universitaires à 7. Ailière au Stade toulousain, elle fera honneur au drapeau tricolore ce samedi dans l’enceinte de San Paolo à Naples après avoir disputer le denier Tournoi des Six Nations avec le XV de France féminin.

Sale : Mark Wilson en renfort

Véritable révélation de l’effectif d’Eddie Jones lors du dernier Tournoi des Six Nations, la flanker Mark Wilson vient de s’engager en faveur de Sale après la descente en deuxième division anglaise de son club, Newcastle. Plaqueur infatigable, combattant de l’ombre et formidable gratteur, Mark Wilson s’est assuré un avenir serein en Gallagher Premiership. Il fait également partie des forces vives anglaises en vue du mondial nippon