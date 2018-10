"Même moi, je suis surpris sur le coup " : le Top des déclas du week-end

"L'équipe est sur une dynamique positive, elle a besoin de confiance et si on bascule là, on bascule totalement. Ça n'a pas basculé aujourd'hui (dimanche), mais ça basculera à force. " Patrice Collazo

Passablement agacé à la fin du match, le manager du RCT reste toutefois optimiste pour la suite de la saison malgré la nouvelle défaite de son équipe, cette fois-ci à domicile contre Newcastle (25-26).

"Nous avons commis trop de petites erreurs dans des moments clés. C'est la différence avec le championnat, il faut être encore plus précis. "

Top 14 - Mathieu Babillot (Castres) contre MontpellierIcon Sport

Mathieu Babillot, capitaine du Castres olympique, regrette le seul point ramené de Gloucester alors que l'adversaire était à portée. Le flanker a aussi rappelé combien la Coupe d'Europe était importante pour son équipe.

"Même moi, je suis surpris sur le coup. Je me suis dit : "Mais c'est pas possible, c'est pas vrai."

Freddie Burns - Maxime Médard (Bath v Stade Toulousain)Icon Sport

Maxime Médard est revenu sur son geste défensif exceptionnel à la 76e alors que Freddie Burns s'apprêtait à marquer un essai décisif. L'ailier du Stade toulousain raconte que son sauvetage est dû à la mauvaise appréciation de l'arrière anglais, qui n'avait pas vu le retour de Médard.

"Nous devons faire attention à ne pas prendre la grosse tête. C'est juste un match et personne n'a encore joué. Il y a beaucoup de bonnes équipes. "

Le manager du Leinster Leo Cullen appelait à l'humilité de ses joueurs vendredi soir après la victoire écrasante contre les Wasps 52-3. Mais maintenant que tous les matchs ont été joués, on peut affirmer que le Leinster se place sérieusement comme le favori pour le titre final.

"Devenir Français est une grande chose pour moi, pas seulement pour rejoindre la sélection"

Paul Willemse (Montpellier)Midi Olympique

Dans l'édition de ce lundi, le Midi olympique révèle un entretien exclusif avec Paul Willemse qui clame sa volonté d'intégrer le XV de France, de la même façon qu'il s'est intégré à la vie française. Le sélectionneur Jacques Brunel pourrait bien le retenir dans la liste qu'il annoncera mercredi.

Par Quentin PUT