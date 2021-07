Pour la troisième fois en un an, la programmation télévisée du rugby est bouleversée. Après le choix de la Ligue de football professionnel d’accorder la majeure partie des droits de la Ligue 1 à Amazon, le 11 juin, Canal + avait annoncé son intention de se «retirer de la Ligue 1». S’il lui reste un contrat de sous-licence pour deux matchs de L1 par journée, la chaîne a décidé de faire la part belle au ballon ovale dans sa grille de rentrée.

Avec deux rencontres de Top 14 diffusées sur Canal + le samedi et le dimanche soir. Jamais l’élite n’a autant été mise en avant. Le Pro D2, avec deux matchs sur Canal + Sport le soir le jeudi et le vendredi, n’est pas en reste. «Pour la saison 2021-2022, le Comité Directeur de la LNR a validé une programmation conçue en collaboration avec le partenaire et diffuseur officiel Canal +, permettant une exposition maximale pour le rugby professionnel, avec quatre matchs de rugby en prime time chaque semaine les jeudi, vendredi, samedi et dimanche sur les chaînes du groupe Canal +», s’est félicité la LNR dans un communiqué, jeudi dernier.

Parmi les autres points à retenir de la nouvelle grille, le multiplex de quatre matchs (sur Canal +) lancera les hostilités le samedi à 15 heures. Un horaire de milieu de journée prisé des clubs. Il n’y aura plus de rencontres le vendredi et une seule le dimanche, rendant ainsi la programmation plus lisible. Reste une question majeure : le feuilleton des droits télés de la Ligue 1 peut-il, comme l’an passé, rebattre les cartes ? Selon nos informations, le diffuseur se serait engagé par écrit à réserver les créneaux en «prime time» au rugby, quoi qu’il arrive.

Pour éviter les modifications en cours de saison, comme l’an dernier. Seule la programmation du samedi soir pourrait être impactée par un éventuel retour de la Ligue 1. L’horaire resterait inchangé, seule une bascule de Canal + vers Canal + sport étant possible.