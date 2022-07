C'est la bonne nouvelle du jour en Gironde. Bordeaux-Bèges pourra compter sur Maxime Lamothe pour les trois prochaines saisons. Le talonneur de 23 ans, formé à l'UBB, a inscrit trois essais cette saison sous le maillot bordelais.

Clap de fin réussi pour l'équipe de France des moins de 20 ans. Les Bleuets ont assommé la Géorgie 44-17 grâce à un doublé de Massé et des essais de Boudou, Auriac et Banos. Les Bleuets finissent cinquièmes des Summer Series.

Pour ce troisième test décisif dans la série entre le pays de Galles et l'Afrique du Sud, les Springboks ont aligné une équipe très compétitive pour défier le XV du Poireau. De Allende et Am formeront la paire de centres, Kolisi et Kolbe reviennent, et la charnière Hendrikse-Pollard est reconduite.

Pour préparer au mieux le prochain Mondial en Nouvelle-Zélande en octobre prochain, les Bleues défieront l'Italie deux fois. Pour le premier affrontement, la rencontre se déroulera le 3 septembre prochain à Nice, avant un match retour en Italie. Avant ces matchs, les Bleues effectueront des stages à Marcoussis puis Nice avant de défier les Transalpines.

Avant leur "finale" face à la Nouvelle-Zélande samedi, les Irlandais ont disposé des Maori All Blacks ce mardi, 30-24. Avec une équipe largement remaniée, le XV du Trèfle a pris sa revanche deux semaines après sa défaite face aux même Maoris.