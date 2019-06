Maviflex soutient le LOU Rugby

Rugbyrama : Pouvez-vous présenter votre société ?

A-S. P. : Maviflex conçoit, fabrique et installe des portes rapides pour l'isolation thermique des bâtiments. Nous travaillons avec l'industrie, l'agroalimentaire, les laboratoires pharmaceutiques, les plate-formes de stockage... Tous les endroits où une isolation phonique ou thermique est nécessaire. 80% de notre activité est en France, et 20% à l'international, dans le monde entier. Le groupe fait 28 millions de chiffre d'affaires grâce à 150 salariés.

Quel est votre rôle dans cette entreprise ?

A-S. P. : Je suis directrice générale donc j'anime toutes les équipes de toutes les entités. Mon rôle est de mettre en application la vision et la stratégie d'entreprise, en particulier sur les sujets de transformation numérique et de réorganisation de la production. Je suis également en charge de la finance avec tous les programmes de développement et d'investissement.

Comment s'est noué ce partenariat avec le club de Lyon ?

A-S. P. : Par le biais de rencontres entre hommes et femmes, au départ. D'abord, parce que je suis dans un univers de rugbymen chez moi : mon mari y a très longtemps joué, mon fils y joue encore. C'est devenu naturel de signer ce partenariat-là après avoir vu les équipes dirigeantes du Lou. Puis je trouve beaucoup de similitudes entre ma vision du monde de l'entreprise et le rugby sur la cohésion d'équipe, le dépassement de soi, les valeurs de transparence aussi, parce qu'on ne peut pas tricher. Dans le cadre du partenariat je peux inviter des clients, qui sont souvent des hommes. Mais l'avantage du rugby est que leurs conjointes peuvent venir, contrairement à d'autres sports davantage fermés aux hommes.

Que vous apporte votre partenaire Bpifrance ?

A-S. P. : Bpifrance est un accompagnateur au quotidien dans le développement de l'entreprise. C'est un accompagnateur financier, de l'innovation... Nous déposons beaucoup de brevets donc nous avons beaucoup de liens avec eux là-dessus. Ils sont à nos côtés pour accélérer l'innovation en entreprise et c'est un axe majeur de développement.