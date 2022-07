Comme annoncé depuis plusieurs semaines, La Rochelle a prolongé Matthias Haddad (21 ans) pour trois saisons. Le club maritime a annoncé l'information sur son site officiel ce lundi. Le jeune flanker continue donc son aventure dans son club de formation.

Titulaire lors de la finale de la Champions Cup et convoqué dans le groupe France au Japon, Matthias Haddad fait partie des révélations de cette saison. Son abattage en défense et sa mobilité en attaque font de lui l'un des futurs cadres du Stade rochelais.

Le club girondin a annoncé les signatures de huit joueurs ce lundi, dont Caleb Timu. L'ancien montpelliérain vient notamment compenser le départ de Cameron Woki pour le Racing. Antoine Miquel viendra lui aussi apporter sa puissance au poste de numéro huit.

Vent de changement à l'UBB. Après les départs de plusieurs cadres (Ben Lam, Cameron Woki, Ulupano Seuteni...), Bordeaux-Bègles a choisi le jour de la reprise de l'entraînement pour annoncer ses arrivées. Parmi les noms les plus scrutés du recrutement bordelais, Madosh Tambwe et Tani Vili doivent permettre à la ligne d'arrières girondine de poursuivre son rayonnement. L'ailier congolais de 25 ans est une bombe supersonique. Fort de huit essais en vingt rencontres de United Rugby Championship, l'ancien des Bulls sera particulièrement surveillé par les défenses adverses.

Dax s'offre une recrue de choix !

Renfort de poids pour Dax. Après trois saisons à Bayonne Matthew Luamanu rejoint les Landes. Avec 21 matchs disputés en Pro D2 la saison dernière, le troisième ligne samoan apportera toute son expérience au groupe de Nationale.

Le puissant numéro huit, d'1m93 pour 130kg retrouve Jeff Dubois qu'il a connu à l'Aviron la saison passée. À 33 ans Matthew Luamanu a déjà rejoint le groupe dacquois ce lundi matin prenant le départ pour le stage qui débute aujourd’hui jusqu’à jeudi en Dordogne.

D'ancien internationaux britanniques souffrant de dommages neurologiques, dont le talonneur Steve Thompson et le troisième ligne Ryan Jones, vont porter plainte lundi contre World Rugby et les fédérations anglaise et galloise, a annoncé dimanche le cabinet d'avocats qui les défend.

Selon l'agence Press Association (PA), le cabinet Rylands Law, agissant au nom d'un groupe de joueurs, dont Thompson, vainqueur de la Coupe du monde 2003, et l'ancien capitaine du Pays de Galles Ryan Jones, va intenter une action en justice contre l'instance internationale qui régente le rugby (à XV et à sept) et les fédérations concernées.