Mathieu Raynal "assume" sa décision après Nouvelle-Zélande - Australie

Elu meilleur arbitre de Top 14 la saison dernière, Mathieu Raynal, au coeur d'une polémique après son arbitrage de la rencontre entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans le Rugby Championship, a accepté en marge de la dernière nuit du rugby de revenir sur cet épisode. En ces termes: "Oui, j’assume toujours ce que je fais. J’assume cette décision à 100%. J’avais les raisons nécessaires pour la prendre. Je sais que c’est une décision qui fait parler, qui fait beaucoup de bruit, mais j’essaie de m’affranchir de ce contexte à pression pour faire ce qui me semble le plus juste. C’est le cœur de mon métier. Et parfois, ça crée des tensions, des frustrations, des polémiques, mais j’assume ce que je fais. [...] Les choses ne sont jamais blanches ou noires mais souvent grises. Il y a eu des critiques mais beaucoup de soutien Pour être honnête, j’ai effacé les applications de journaux et de réseaux sociaux. Je n’ai gardé que Candy Crush pour me préserver, pour ne pas suivre tout ce qui se passait."

Pour rappel, M. Raynal avait sanctionné le demi d'ouverture australien Bernard Foley, coupable à ses yeux d'avoir trop temporisé sur la dernière action dans le but de gagner du temps. Sanctionné d'un coup franc, les Wallabies avaient alors encaissé un dernier essai après la mêlée choisie par les All Blacks, synonyme de défaite pour les joueurs de Dave Rennie.