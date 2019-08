Si les Ciel et Blanc disputaient leur premier match de préparation à cette occasion, ils alignaient une équipe particulièrement compétitive avec Ben Arous, Gomes Sa, Bird, Sanconnie, Joseph, Iribaren, Imhoff ou encore Dulin sur la pelouse ; côté corrézien, sept jours après un revers encourageant face à Montpellier, les cadres Da Ros et Hirèche effectuaient leur rentrée aux côtés des arrivants Nico Lee ou Mitch Lees. La partie a tenu ses promesses en termes d'engagements mais pas de spectacle. Très loin de là même...

Comme un médiocre match de Top 14, en quelque sorte. Les défenses ont largement pris le dessus sur les attaques au cours de quatre-vingts longues minutes. Les nombreuses initiatives ont été à chaque fois annihilées par des maladresses et/ou de bonnes séquences défensives. Côté briviste, surtout, la conquête, fébrile, n'a pas aidé à développer un jeu émaillé d'un nombre record d'en-avant.

Sans briller, le Racing 92 s'est montré plus organisé, réaliste et précis dans les zones de marque : Jordan Joseph à la 9e minute et la recrue Dorian Laborde, après l'heure de jeu, parvenaient à trouver la faille, tous deux en coin. Le CABCL parvenait in extremis à sauver l’honneur et à éviter le fanny avec un essai de Stuart Olding à la toute fin (10-7).

Les Racingmen s'offrent ainsi une bonne première répétition générale. Pour le promu briviste, la semaine prochaine promet en revanche d'être chargée : les hommes de Jérémy Davidson, valeureux mais trop brouillons, ont pu mesurer le chemin à accomplir pour être compétitifs d'ici la reprise.