Colombe, Mallez, Burin... Qui sera le grand pilier droit de demain ?

Yannick Arroyo (21 ans, Béziers)

À 21 ans ce jeune pilier droit de Béziers avance pas à pas pour devenir un excellent joueur à son poste. Titulaire à trois reprises avec son club en Pro D2 il fait partie de ces piliers modernes qui tiennent le ballon. En prêt à béziers pour cette saison, il a su faire ses armes dans ce club. En provenance de Montpellier, sa marge de progression est encore grande. Il devrait retourner au MHR la saison prochaine.

Yannick Arroyo avec BéziersIcon Sport

George Henri Colombe (22 ans, Racing)

Depuis le début de la saison ce jeune joueur se fait de plus en plus remarquer au sein de l’effectif du Racing. Il aura disputé avant l’arrêt de la compétition onze rencontres, pour le moment il n’a pas encore été titulaire, cependant on lui promet un avenir radieux au poste de pilier droit. Il acquiert de l’expérience petit à petit même en étant remplaçant. Un joueur puissant qui apporte du sang neuf à son club. Il y a quelques années, il avait été sélectionné chez les moins de 20 ans lui aussi..

George Henri Colombe en équipe de France U20Rugbyrama

Paul Mallez (19 ans, Toulouse)

Très jeune joueur mais il a déjà un palmarès béton avec son titre de champion du monde U20 l’an passé. Durant la Coupe du monde avec les bleuets, il était le seul à ne pas avoir joué avec l’équipe première de son club du Stade Toulousain. Pourtant c’est un joueur talentueux, sa tenue en mêlée est plus que correcte mais il est aussi omniprésent sur le terrain. Paul Mallez pourrait être une future référence à son poste de pilier si l’avenir le décide. Une chose est sûre c’est que le Stade Toulousain pourra compter sur lui prochainement même si la concurrence est rude dans la ville rose.

Aselo Ikahehegi (19 ans, Racing)

Il est le deuxième Racingmen de la liste. Bien plus jeune que son coéquipier (seulement 19 ans) Aselo aura participé au Tournoi des 6 Nations U20 cette année. Il est d’ailleurs l’une des révélations de la compétition. Il n’a pas disputé de match en équipe première cette année. Reste à voir s’il confirmera les saisons suivantes avec son club.

Aselo Ikahehegi pendant le Tournoi U20Icon Sport

Alex Burin (20 ans, Agen)

Lui aussi est champion du monde U20, comme son coéquipier en équipe de France Paul Mallez. Il évolue actuellement au SU Agen, dans lequel il a disputé un match chez les pros cette saison, en Challenge Cup contre Bordeaux en tant que remplaçant. Cependant son club dans lequel il est arrivé en 2017 comtpe sur lui pour l’avenir. Ayant le plus petit budget de Top 14, Agen à tendance à faire éclore de nombreux jeunes joueurs comme Alex Burin.

Alex Burin (Agen)Icon Sport