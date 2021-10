Pays de Galles : Halaholo positif au Covid-19, Williams et Cuthbert appelés en renfort

Le trois-quarts gallois Uilisi Halaholo a été testé positif au Covid-19 et a été placé en isolation pendant 10 jours, nous a appris ce mardi la fédération galloise de rugby. C'est le centre des Ospreys Scott Williams (31 ans, 58 sélections) qui a été appelé pour le remplacer et ainsi disputer la tournée d'automne avec le XV du Poireau.

Atteints de séquelles neurologiques, d'anciens internationaux portent plainte

Dix anciens joueurs professionnels de XIII, dont des internationaux britanniques, présentant des symptômes de dommages neurologiques, vont porter plainte contre la fédération anglaise (RFL) pour négligence, a annoncé mercredi le cabinet d'avocats qui les défend. Il est reproché à la fédération de ne pas avoir protégé les joueurs des séquelles liées aux commotions cérébrales.

L'Argentin Mallia forfait pour le match contre la France

L'international argentin de Toulouse Juan Cruz Mallia, touché à une épaule, ne pourra disputer le test match des Pumas contre la France le 6 novembre, a révélé le joueur ce mardi. Face à Castres samedi dernier, le Puma a subi un choc à l'épaule qui a réveillé une blessure contractée en sélection lors de la dernière journée du Rugby Championship.

14 joueurs du XV de France remis à disposition de leurs clubs

Pour préparer la 9ème journée de Top 14 ce week-end, quatorze élements du groupe France ont été "libérés" ce jeudi pour qu'ils rejoignent leurs clubs respectifs. Parmi eux, le pilier castrais Hounkpatin, l'arrière rochelais Brice Dulin ou encore le troisième ligne Ibrahim Diallo.

BUROS Romain (Union Bordeaux Bègles, 0 sélection)

DIALLO Ibrahim (Racing 92, 1 sélection)

DULIN Brice (Stade Rochelais, 36 sélections)

GERACI Killian (LOU Rugby, 3 sélections)

HASTOY Antoine (Section Paloise, 1 sélection)

HOUNKPATIN Wilfrid (Castres Olympique, 1 sélection)

LE ROUX Bernard (Racing 92, 47 sélections)

LUC Aymeric (RC Toulon, 0 sélection)

PAIVA Thierry (Union Bordeaux Bègles, 0 sélection)

RATTEZ Vincent (Montpellier Herault Rugby, 8 sélections)

TAOFIFENUA Donovan (Racing 92, 0 sélection)

VANVERBERGHE Florent (Castres Olympique, 0 sélection)

VERHAEGHE Florian (Montpellier Herault Rugby, 0 sélection)

VILI Tani (ASM Clermont Auvergne, 0 sélection)