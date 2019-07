Mafi vers Toulouse, un des frères Barrett prolonge chez les Blacks... Les 5 infos de ce lundi

Le Stade toulousain envisage de recruter Mafi

Afin d'épauler Guillaume Marchand au poste de talonneur, le Stade Toulousain envisage de recruter un second Joker Coupe du monde pour les lignes arrières, après Werner Kok. En effet, les champions de France s'intéressent de très près au talonneur australien Alex Mafi (22 ans), qui a été retenu dans le staff élargi des Wallabies pour préparer le Rugby Championship.

L’Afrique du Sud 4ème nation mondiale

Les Springboks ont dépassé le XV de la Rose au classement World Rugby pour se hisser à la 4ème place mondiale, fruit de leurs deux bonnes prestations en Rugby Championship face à l’Australie puis en Nouvelle-Zélande. Les Blacks, eux, restent solidement installé à leur première place mondiale, devant le Pays de Galles et l’Irlande.

Des renforts chez les Boks pour préparer le match face à l’Argentine

A l’approche de l’ultime match du Rugby Championship face à l’Agentine, Rassie Erasmus a fait appel à deux joueurs en renfort. Le centre André Esterhuizen et le deuxième ligne Marvin Orie ont donc rejoint le groupe, en Nouvelle-Zélande. Les deux joueurs, qui avaient disputé la première rencontre de Rugby Championship face à l’Australie mais n’étaient pas du match à Wellington, vont s’envoler avec leurs coéquipiers dans les prochains jours pour rallier Salta, en Argentine, lieu de leur rencontre face aux Pumas.

Le XV des finalistes

L’arrière sud-africain du Stade toulousain Cheslin Kolbe est venu compléter le XV de l’année des lecteurs de Midi Olympique et de Rugbyrama ce week-end. De Cyril Baille à Damian Penaud en passant par Antoine Dupont ou Iosefa Tekori, Clermontois comme Toulousains ont dominé ce XV type de la saison passée. Mais que vaudrait l’équipe composée des 15 joueurs qui ont perdu en finale lors des votes des internautes ? Sébastien Vahaamahina, Jefferson Poirot, Semi Radradra, Finn Russel... ils viennent tous garnir les rangs de cette équipe qui n’a pas grand-chose à envier au XV type de l’année.

Barrett prolonge chez les All Blacks

Jordie Barrett a renouvelé mardi son contrat pour trois ans de plus avec les All Blacks, ce qui prolonge le polyvalent arrière en Nouvelle-Zélande jusqu'à la fin 2022. Le joueur de 22 ans a marqué huit essais en 10 rencontres depuis le début de sa carrière internationale, débutée face à Samoa en 2017. "Rester dans le rugby néo-zélandais est très important pour moi, a-t-il expliqué. J'apprécie jouer avec mes coéquipiers et j'ai des attentes, des objectifs que je veux encore atteindre en Nouvelle-Zélande."