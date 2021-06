Luc à Toulon, les Bleus à 42 en Australie... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce jeudi

Aymeric Luc arrive à Toulon

L'ailier ou arrière de l'Aviron bayonnais Aymeric Luc a trouvé un accord avec le Rugby Club toulonnais pour un contrat de trois ans. Celui qui a passé une semaine mouvementée, avec ce tir au but manqué face à Biarritz rejoint la Rade avec effet immédiat. Luc, un des meilleurs joueurs de Bayonne cette saison, faisait partie des quatre joueurs bayonnais à faire valoir sa clause de descente en Pro D2.

Un groupe élargi en Australie

La Fédération Française de Rugby (FFR) et la Ligue Nationale de Rugby (LNR) se sont mis d'accord sur un élargissement du groupe France à 42 joueurs (au lieu de 35), pour préparer les trois matchs à venir contre l'Australie (7, 13 et 17 juillet). Les joueurs sélectionnés pourront débuter la prochaine saison de Top 14 à compter de la 2ème journée. Les joueurs finalistes du championnat ne pourront quant à eux pas être sélectionnés pour la tournée, en raison des conditions d’isolement devant être respectées à l’arrivée en Australie.

Doumayrou forfait face au Racing 92

Le centre international de La Rochelle, Geoffrey Doumayrou, ne prendra pas part à la demi-finale du Top 14 qui oppose les Rochelais et le Racing 92. En délicatesse avec un adducteur depuis la finale de Champions Cup, il est remplacé par Jules Favre dans le XV des Maritimes. Ce forfait s'ajoute à ceux de Bourgarit et Botia.

La composition des Bleuets pour le Crunch

Pour son entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations U20, l'équipe de France rencontre l'Angleterre dans un Crunch qui s'annonce palpitant. Pour cette rencontre, Philippe Boher a décidé de nommer Joshua Brennan capitaine, mais aussi d'aligner Adrien Warion, Théo Ntamack ou autre Daniel Bibi Biziwu.

Le XV de départ des Bleuets : 15. Tchaptchet ; 14. Reybier, 13. Parisien, 12. Barre, 11. Epee ; 10. Debaes, 9. Idjellidaine ; 7. Haddad, 8. Ntamack, 6. Tixeront ; 5. Warion, 4. Brennan (cap.) ; 3. Mallez, 2. Sa, 1. Bibi Biziwu.

Remplaçants : 16. Bordenave, 17. Montgaillard, 18. Kiteau, 19. Bochaton, 20. Lachaise, 21. Baudonne, 22. Seguela, 23. Riguet.

Les compositions de La Rochelle - Racing 92

Jono Gibbes doit composer avec les blessures et les suspensions au moment d'aller défier le Racing, vendredi soir, à Pierre-Mauroy. Ainsi, en l'absence d'Aguillon, Botia et Doumayrou, ce sont Jules Favre et Raymond Rhule qui sont alignés au centre du terrain. Les deux ailiers de formation auront fort à faire face aux "Galactiques" du Racing. De son côté, Laurent Travers a décidé de titulariser Dupichot, qui remplace Donovan Taofifenua.

Le XV du Stade rochelais : 15. Dulin ; 14. Leyds, 13. Rhule, 12. Favre, 11. Retière ; 10. West, 9. Kerr-Barlow ; 7. Gourdon, 8. Alldritt, 6. Liebenberg ; 5. Skelton, 4. Sazy (cap.) ; 3. Atonio, 2. Bosch, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Lagrange, 17. Priso, 18. Lavault, 19. Vito, 20. Le Bail, 21. Plisson, 22. Sweetnam, 23. Joly.

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Beale; 14. Thomas, 13. Vakatawa, 12. Fickou, 11.Dupichot; 10. Russell, 9. Machenaud (cap.); 7. Diallo, 8. Claassen, 6. Palu; 5.Bird, 4. Le Roux; 3. Gomes Sa, 2. Baubigny, 1. Kolingar.

Remplaçants : 16. Le Guen, 17. Gogichashvili, 18. Ryan, 19. Lauret, 20. Iribaren, 21. Trinh-Duc, 22. Zebo, 23. Colombe.