Voilà une bonne nouvelle pour les supporters montpelliérains. eur espoir Louis Foursans, qui brille déjà en Top 14 à seulement 20 ans, poursuit l'aventure avec le MHR pour deux saison de plus. Celui qui a déjà pris part à 22 matchs (180 points) de Top 14 compte bien jouer les trouble-fêtes dans la hiérarchie des 10 montpelliérains jusqu'en 2025. La pépite est donc confortée par son Manager, Philippe Saint-André qui a déclaré : "Louis est un jeune issu de la formation locale, c'est un parfait exemple de travail et de réussite pour les jeunes joueurs du bassin montpelliérain et le club compte sur lui pour l'avenir."

Le Wallaby Scott Sio débarque en Premiership ! Le pilier international australien (30 ans, 71 sélections) s'est engagé avec les Exeter Chiefs, qui ont officialisé la nouvelle ce mercredi. Le gaucher arrive en provenance des Brumbies, sa franchise de toujours. C'est la sixième recrue de l'intersaison pour l'équipe de Rob Baxter. "Ayant été aux Brumbies pendant si longtemps, ce sera un défi différent bien sûr, mais c'est un défi dont j'ai besoin. J'ai déjà joué en Angleterre et en Europe au niveau des tests, mais avoir cette aventure sera quelque chose de nouveau", a déclaré le pilier.

La lourde défaite en Argentine a cristallisé les critiques qui sont faites à l'endroit de Dave Rennie, sélectionneur de l'Australie. Outre les résultats, qui sont les pires des Wallabies depuis de nombreuses années, les choix du technicien néo-zélandais sont pointés du doigt. Pour la presse australienne, cette deuxième rencontre sur le sol argentin est qualifiée de "naufrage". The Sydney Morning Herald ajoute qu'à un an et un mois de la Coupe du monde 2023 : "Les Wallabies ne peuvent pas demander avec sérieux à leurs supporters de les considérer comme des prétendants au trophée Webb-Ellis".

Le coupable s'appelle Corey Norman, il joue au Toulouse Olympique et vient d'écoper d'une sanction de huit matchs après avoir tenté d'insérer un doigt dans les fesses d'un de ses adversaires lors du match contre les Warrington Wolves la 11 août dernier. Les images peuvent prêter à sourire, pas pour tout le monde. La victime, Olivier Holmes, "back row" des Warrington Wolves s'est immédiatement adressée au corps arbitral pour apporter sa plainte. Même si devant un tribunal indépendant Corey Norman a plaidé non coupable, les images sont claires. Il écope de huit matchs de suspension et 500 livres d'amende pour cette acte de grade F de "comportement contraire".

Les Melbourne Rebels ont annoncé ce mercredi la signature du technicien australien Tim Sampson pour la saison 2023. Au sein de la franchise australienne, qui évolue en Super Rugby Pacific, il occupera la fonction d'entraîneur de l'attaque. Auparavant, il avait passé cinq années comme manager à la Western Force, qu'il avait emmené jusqu'en phase finale lors du Super Rugby AU 2021.