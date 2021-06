Lopez de retour, Pau - Montpellier menacé ? Les 5 infos qu'il ne fallait pas manquer hier ! ☕

Le match Pau - Montpellier menacé ?

La rencontre de la dernière journée entre Pau et Montpellier, programmée samedi soir, et, donc, la lutte pour le maintien pourraient être impactées par l'apparition d'un cas positif au Covid-19 dans les rangs héraultais : comme indiqué par Sud Ouest, le deuxième ligne Paul Willemse a été contrôlé positif, vendredi matin, et n'a pu prendre part au match face à Bayonne le lendemain. De nouveaux examens doivent être réalisés en ce début de semaine du côté du GGL Stadium. La majeure partie des joueurs du MHR a été vaccinée mais le risque de propagation ne peut être écarté. Si de nouveaux cas étaient constatés, la commission médicale de la LNR devrait statuer. Tout report étant inenvisageable pour les rencontres de la 26e journée, le principe de péréquation pourrait être appliqué, dans le cas extrême.

MHR : trois départ et une fin de saison

Après le succès face à Bayonne, samedi (23-19), synonyme de maintien, le staff de Montpellier a officialisé le départ de trois joueurs de l'effectif : le numéro 8 australien Caleb Timu (27 ans, 2 sélections), l'ailier anglais Gabriel Ibitoye (23 ans) et le centre Vincent Martin (28 ans), tous en fin de contrat, ne poursuivront pas l'aventure dans l'Hérault et vont devoir trouver un point de chute. De plus Yacouba Camara, victime d'un lésion à l'épaule face à Bayonne est forfait pour la fin de saison avec Montpellier. Comme révélé par l'Équipe, le troisième ligne aile devrait être indisponible un à deux mois. Il ne sera donc pas non-plus du voyage en Australie, avec le groupe élargi du XV de France.

Lopez de retour ?

Clermont "aura besoin de toutes ses forces", dixit Franck Azéma, pour remporter son 8e de finale officieux face à La Rochelle, samedi soir. Le manager clermontois espère enregistrer plusieurs retours au sein de son groupe pour ce match de la qualification : Peni Ravai, Alivereti Raka, George Moala, Jacobus Van Tonder et Camille Lopez sont escomptés. L'ouvreur fait défaut depuis le 11 avril.

Le Top 14 reprendra début septembre

Le dernier comité directeur de la LNR, organisé à Lyon la semaine passée, a permis de tracer les contours de la saison à venir. Le Pro D2 ouvrira le bal fin août tandis que l’élite suivra une semaine plus tard. L’agenda des Coupes d’europe n’est pas encore arrêté et va impacter le nombre de doublons. Le Top 14 reprendra ses droits le premier week-end de septembre, le samedi 4 probablement. La finale devrait, elle, se tenir le samedi 25 juin. Le calendrier complet, avec les oppositions, sera probablement arrêté au début du mois de juillet.

Le CO cherche à renforcer son staff

Dans sa quête de performance, le Castres olympique pourrait étoffer son staff pour la saison prochaine, en y intégrant un entraîneur spécialiste des avants et un arbitre. Arnaud Mela, qui vient tout juste de quitter Albi après la demi-finale de Nationale perdue par le SCA à Bourg-en-Bresse fait partie des profils qui pourraient intéresser les dirigeants castrais. Selon nos informations, les deux parties pourraient se rencontrer rapidement.