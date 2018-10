Longue absence pour Nadolo, un anglais fair-play... Les 5 infos qu'il ne fallait pas rater mardi

Nouvelle vague de blessures à Montpellier

L'ailier de Montpellier Nemani Nadolo, opéré lundi du genou droit, et l'arrière Henry Immelman, victime samedi d'une fracture à la mâchoire, seront indisponibles respectivement douze et six semaines, a-t-on appris mardi auprès du club qui espère le retour d'Aaron Cruden et de François Steyn dimanche en Coupe d'Europe à Newcastle.

Le geste noble d'un anglais

Alors que le Toulousain Lucas Pointud a été cité par le commissaire parce qu'il est "soupçonné d’avoir frappé le pilier de Bath Rugby, Nathan Catt, avec sa tête" lors de la victoire des Stadistes au Recreation Ground samedi, le pilier anglais a, selon nos informations, fait parvenir avec l'appui de son club un courrier à l'EPCR pour dédouaner le joueur français. Un geste qui pourrait plaider la cause de Pointud, lequel risque une sanction minimale de six semaines s'il était reconnu coupable.

Année noire pour un Rochelais

Inquiet à la fin du match, le staff rochelais a vu ses craintes se réaliser avec la perte du deuxième ligne Lopeti Timani. L'Australien a été victime d'une rupture des ligaments croisés sur la pelouse de Krasnoaïarsk (21-82) et ne jouera plus de la saison. 2018, année noire pour l'international qui avait été violemment agressé par son coéquipier Amanaki Mafi et le frère de ce dernier.

Les Fidji dévoilent leur groupe pour les test-matches

Les Fidji, futurs adversaires du XV de France le 24 novembre, ont dévoilé ce mardi le groupe retenu pour la tournée d'automne. A noter la présence de plusieurs joueurs évoluant dans l'Hexagone : les Racingmen Ben Volavola et Leone Nakarawa, le Bayonnais Metuisela Talebula, le Rochelais Kini Murimurivalu, le Palois Jale Vatubua, le Toulonnais Josua Tuisova, le Clermontois Peceli Yato ou encore le Perpignanais Eroni Sau affronteront les Bleus. Les Fidjiens, qui se regrouperont le 29 octobre à Toulouse, affronteront auparavant l'Ecosse et l'Uruguay.

2 Toulousains et 1 Lyonnais lourdement suspendus ?

Jerome Kaino est convoqué pour son plaquage haut sur Jamie Roberts qui lui a valu un carton jaune, son coéquipier Lucas Pointud pour un coup à l'encontre de Nathan Catt, pilier de Bath. Le Lyonnais Manuel Carizza aurait lui frappé Jarrod Evans des Blues. L'audience a lieu demain à Paris pour ces trois joueurs qui risquent respectivement 6, 10 et 6 semaines de suspension.