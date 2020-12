LNR - Revol renonce à se présenter

Il était jusqu’à ce dimanche le grand favori à la succession de Paul Goze. Il avait même reçu le soutien de douze des quatorze présidents de clubs du Top 14, réunis en début de semaine dernière à Bordeaux, qui avaient validé son projet et acté leur choix. Tout semblait écrit pour que Pierre-Yves Revol, homme de concensus, soit élu pour un deuxième mandat à la tête de la Ligue Nationale de Rugby. Ce dimanche, il devait rencontrer Bernard Laporte avant de se déclarer candidat. Il lui fallait être certain de pouvoir compter sur des points de convergence entre Ligue et Fédération...

Finalement, Pierre-Yves Revol ne sera pas candidat. Dans un courriel envoyé samedi soir à la plupart des présidents de Top 14, Revol indique renoncer. La raison est liée à l’actuelle situation sportive de son club, Castres, qui n’est pas encore assuré de conserver sa place dans l’élite la saison prochaine.

Pour le patron du CO la course à la présidence de la LNR est incompatible avec l’opération sauvetage de son club

Cette décision rebat les cartes dans la course à la succession de Paul Goze. L’ex-président d’Agen, Alain Tingaud, apparaît comme le nouveau favori et le candidat de la continuité. S’il manœuvre dans l’ombre et s’il était prêt à se ranger derrière Revol, le Palois Bernard Pontneau pourrait candidater. Même chose pour Jean-François Fonteneau, le président d’Agen et quasi relégué en Pro D2, qui voudrafédérer les clubs du second niveau professionnel.

Une chose est sûre : l’élection devra avoir lieu avant la fin mars. En fin de semaine, Bernard Laporte a informé Alain Carré (président de l’UCPR) qu’il ne convoquera pas d’Assemblée générale extraordinaire de la Fédération pour modification des statuts et ainsi accéder à la demander de report émanant des clubs. Reste à savoir qui sera président...