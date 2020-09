LNR : Andros prolonge son partenariat

Une bonne nouvelle pour le rugby professionnel français. « Dans un contexte économique difficile pour le sport professionnel et le rugby en particulier, le Top 14 démontre une nouvelle fois sa forte attractivité, est-il écrit dans le communiqué. Florian Delmas, Directeur général d'Andros, a déclaré : « Notre entreprise familiale française dont le siège est situé dans un village du nord du Lot, partage depuis toujours des liens forts avec le rugby, amateur autour de ses usines, professionnel également au travers de partenariats avec deux clubs de l'élite. Nous avons en commun avec ce sport des valeurs et un ancrage dans des territoires ruraux. A l'authenticité du rugby répond l'authenticité de nos produits. C'est pourquoi le renouvellement de notre engagement avec le Top 14 pour 3 années supplémentaires nous a paru naturel. » Et de conclure : « Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à la pérennité du rugby professionnel français tout en assurant la promotion de nos marques ».