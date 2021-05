Stuart Hogg

Ecosse – 28 ans – 1,80m – 93kg – Exeter Chiefs

Le capitaine du XV du Chardon est dans son ‘’prime’’, il n’a jamais été aussi fort. Dans son club, il a tout gagné l’année dernière (Premiership et Champions Cup), et cette confiance s’est ressentie dans ses performances en équipe nationale. International depuis ses 19 ans, il a participé à la Tournée 2013 à seulement 21 ans, sans toutefois participer aux tests-matches face à l’Australie. En 2017, c’est une blessure en cours de tournée qui l’avait contraint à déclarer forfait. Cette saison, il s’avance en favori pour revêtir le numéro 15. Rapide, avec des appuis impressionnants, il possède un jeu au pied long et la capacité d’aussi pouvoir dépanner à l’ouverture.

Liam Williams

Pays de Galles – 30 ans – 1,88m – 87kg – Llanelli Scarlets

Le funambule gallois est à l’origine d’un des plus beaux essais des Lions, en 2017, en Nouvelle-Zélande, tournée durant laquelle il a occupé le poste d’arrière pour les trois test-matches. Efficace sous les ballons-hauts, capable d’évoluer autant à l’arrière qu’à l’aile, l’ancien joueur des Saracens sera de nouveau dans la course pour être titulaire, et enflammer les pelouses sud africaines avec ses relances à la main.

Elliot Daly

Angleterre – 28 ans – 1,84m – 98kg – Saracens

La polyvalence à l’état pur pour Elliot Daly, capable de jouer centre, comme il a longtemps fait pour les Wasps, mais aussi à l’aile ou l’arrière avec le XV de la Rose. Titulaire sur l’aile gauche des Lions en 2017, face aux All-Blacks. Son profil, parfait pour être sur le banc, pour un joueur qui n’est pas au top de sa forme cette saison, devrait faire pencher la balance en sa faveur. Son jeu au pied long et sa capacité à être un buteur longue distance, lui offrent de solides bases pour intégrer le squad des 36 in-extremis cette fois-ci

Hugo Keenan

Irlande – 24 ans - 1,85m – 92kg – Leinster

Il est le plus jeune de la liste mais aussi le moins rapide. Hugo Keenan, ailier de formation, passé par le rugby à 7, où il jouait ouvreur, s’est maintenant installé à l’arrière, en équipe nationale comme dans son club du Leinster. A l’aise sous les ballons-hauts, efficace en défense, il lui manque quelque chose pour devancer ses trois autres concurrents, pour une Tournée qu’il devrait, sauf blessure, regarder à la TV.

Les autres candidats : Max Malins (Angleterre), Leigh Halfpenny (Pays de Galles), Blair Kinghorn (Écosse).

