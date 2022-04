Coup dur pour le Monpellier Hérault Rugby ! Son demi de mêlée Cobus Reinach est contraint de mettre un terme à sa saison prématurément, d'après nos confrères de Rapport. La cause ? Une épaule disloquée lors du match du MHR contre les Harlequins. Le Springbok (32 ans, 19 sélections) va même devoir subir une opération ce mercredi. Il sera absent pendant une période de trois à quatre mois.

Top 14 - Cobus Reinach (Montpellier)Icon Sport

Pour la première édition de la Coupe de France de rugby à XV, le Stade toulousain a battu en finale Bobigny 13 à 5 sur la pelouse de Romagnat ce dimanche. Les Toulousaines de Laetitia Bobo étaient menées 5-3 à la pause.

Pedrie Wannenburg est mort vendredi dans un accident de la route. Le Sud-Africain, âgé de seulement 41 ans, était dans sa voiture avec sa femme et ses deux enfants quand un jeune conducteur qui tentait d'échapper à la police a percuté le véhicule de la famille. Il entraînait l'équipe d'Austin en Major League Rugby.

Pedrie Wannenburg (Oyonnax)Icon Sport

Le demi d'ouverture international (24 sélections) Lionel Beauxis arrêtera sa carrière à l'issue de la saison en cours. Évoluant à Béziers en Pro D2 cette saison, il a évidemment connu des moments au sommet avec deux titres de champion de France en 2007 et 2012 ainsi que le Tournoi des Six Nations en 2007.

Face à Oyonnax, le Racing Club Narbonnais a vu les quelques espoirs qui lui restaient de se maintenir en Pro D2 s’envoler. Cette fois, c’est officiel et le comptablement possible ne rentre plus dans les débats. Narbonne évoluera en Nationale la saison prochaine.