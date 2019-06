Lièvremont dénonce les "propos diffamatoires" de Blanco

"Je suis obligé de démentir ces propos, clame Marc Lièvrement. L'argent n'a jamais été un moteur pour moi. Ma carrière le prouve. (…) Pour moi, les gens qui sont élus doivent être à 100 % bénévoles. J'avais d'ailleurs déjà prévenu Canal +, mon employeur que j'allais me désengager. Je ne conçois ce rôle que si l'on se met totalement au service de son sport."

Et l'ancien flanker international d'amorcer la contre-attaque vis-à-vis de Serge Blanco : "Il y a des gens de grande qualité dans ce groupe mais je ne me voyais pas mener ce combat avec ceux dont j'ai le sentiment qu'ils sont en grande partie responsables de l'état du rugby français aujourd'hui." L’ancien arrière, vice-président de la FFR sous le deuxième mandat de Pierre Camou (2012-2016), en prend pour son grade. Marc Lièvremont se trouve plus que jamais conforté dans son choix : "Ces propos diffamatoires justifient amplement mon retrait." Fin de l'explication de texte, probablement.