LevlUp, la boisson énergisante 2.0

Le recours important au télétravail ces derniers mois a soulevé la problématique de la concentration chez soi. Dans un environnement monotone et routinier, comment garder sa motivation et une attention optimale sur une longue période ? Plusieurs solutions nutritives existent telles que les boissons caféinées ou énergisantes. Mais certains effets excitants peuvent paraître indésirables. Ceux-ci sont liés à un taux de sucre important. Une caractéristique regrettable, d'autant plus pour une consommation quotidienne et continue. LowAn, ancien rugbyman à XIII à Trentels, a opté pour LevlUp et en témoigne : « Avec LevlUp j'ai tous les bienfaits d'une boisson énergisante sans en avoir les méfaits comme l'excitation et l'euphorie que le sucre apporte. J'ai déjà essayé d'autres produits énergisants mais le taux en sucre était bien trop élevé. » La boisson LevlUp, née en 2018 en Allemagne, connaît un franc succès outre-Rhin, en Autriche et en Suisse où elle est la boisson de jeu la plus populaire. Déjà exportée en Italie et en Espagne, elle contient en effet 13 fois moins de sucre qu'un soda ou une boisson énergisante classique (4gr de sucre pour 500ml, contre 55gr).

Moins cher et plus écolo

LowAn, converti dans le jeu vidéo, est « streamer », soit créateur de contenu sur internet. « Ça consiste à être en direct et partager mes parties de jeu vidéo avec qui veut les regarder. » Ses « lives » sont longs et ses besoins énergétiques sont importants. « Mon quotidien aujourd'hui c'est de « stream » du Warzone (le battle royale de Call Of Duty) à une moyenne de huit heures par jour, un peu l'après-midi et énormément le soir et la nuit. Je termine souvent mes « lives » aux alentours de 4 heures du matin. J'ai besoin du coup de tenir pas mal de temps éveillé et surtout de rester performant au fil des heures. Et clairement, LevlUp contribue à ça. »

Sollicité à la fois par le jeu vidéo auquel il joue, et le direct qu'il anime, le Lot-et-Garonnais, désormais installé au Havre, est donc un grand consommateur de LevlUp qui l'aide à tenir la distance. Il n'en ressent pas d’écœurement grâce à la grande variété de goûts proposée. Économiquement aussi, il s'y retrouve, puisque le shaker de 500ml revient à moins d'un euro, bien moins que les concurrents « classiques ». Et d'un point de vue écologique, LevlUp contribue à diminuer son empreinte. Un pot et un shaker suffisent à accompagner sa semaine. C'est donc un allié indispensable pour le travail d'aujourd'hui.