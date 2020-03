Les Tournées d’été menacées, le Mondial des moins de 20 annulé, la saison de rugby à 7 chamboulée

D’une petite phrase à nos confrères de Sud-Ouest, le président de la FFR Bernard Laporte a donné le ton de cette réunion des dirigeants de la planète ovale : "La tournée me semble très compromise". Des propos qu’il a confirmé ce mardi soir au téléphone. "Rien n’est officiel, mais avec World Rugby nous avons essayé de faire le point et à ce jour, je ne vois pas comment on pourrait se rendre en Argentine fin juin, début juillet. L’Argentine est aussi concernée par cette crise sanitaire. Si nous avions dû aller en Afrique du Sud, cela serait encore jouable car le pays est ouvert, mais l’Argentine a fermé ses frontières pour une durée indéterminée… On va voir comment les choses évoluent mais je ne suis pas optimiste".

En attendant le report de la tournée en Argentine que doit effectuer le XV de France, avec un départ le 22 juin et deux tests programmés le 4 et le 11 juillet contre les Pumas, au cours de cette réunion téléphonique, la fédération internationale a aussi fait le point sur les autres rendez-vous du printemps.

Le Mondial des moins de 20 ans, dont la France est double tenante du titre, doit en principe se tenir en juin prochain en Italie. Il va être annulé pour cette année. "Pas d’autres solution" dixit Bernard Laporte tout comme le Tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de Tokyo prévu en juin prochain au Chili. "L’étape du circuit du rugby à VII de Paris est reportée", glissait Bernard Laporte qui chaque matin fait un point sur la situation avec la cellule de crise de la FFR.