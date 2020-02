3/3 pour la France, l'Australie débute mal en Super Rugby... Les Tops et Flops du week-end

Tops

3/3 pour la France

Excellent week-end pour les sélections françaises. Bleus, Bleues et Bleuets ont fait le boulot pour se défaire de l'Italie. Les moins de 20 ans ont eu toutes les difficultés du monde pour se défaire de valeureux Italiens. Ils ont fait la différence dans les 15 dernières minutes de jeu grâce à deux essais. Les femmes ont quant à elle écrasé leurs homologues 45-10 à Limoges avec six essais marqués et les joueurs de Fabien Galthié ont une nouvelles fois fait plaisir au Stade de France avec un succès 35-22. Les trois équipes ont empoché le bonus offensif.

La Géorgie dépasse l'Italie au classement mondial

En voilà une nouvelle qui risque de remettre de l'huile sur le feu et de relancer un peu plus le débat. La défaite de l'Italie, combinée à la victoire des Géorgiens en Espagne a modifié le classement World Rugby des sélections. Les Lelos sont aujourd'hui douzième de ce classement juste devant les Italiens. À noter également la remontée du Portugal, qui grâce à ses deux victoires dans le 6 Nations B est aujourd'hui vingtième.

Les Stormers mettent les barbelés

Après deux journées, la franchise sud-africaine n'a toujours pas encaissé le moindre point ! Deux victoires à domicile, face aux Hurricanes (27-0) et les Bulls ce week-end (13-0). Les joueurs du Cap sont donc logiquement en tête de la conférence sud-africaine avec 9 points, suivis de près par les Sharks avec 8 points. Les Stormers tenteront de garder leur invincibilité sur le pelouse des Lions lors de leur prochaine rencontre.

Flops

L'Australie dans la défaite

En Super Rugby, l'Australie n'est pas à la fête dans ce début de championnat. Si les Brumbies font carton plein avec 2 victoires en autant de rencontres, les trois autres franchises n'y arrive pas. Après deux journées, les Waratahs, les Rebels et les Reds n'ont toujours pas gagné un match. Ces trois équipes ont débuté par une défaite à l'extérieur, les Waratahs ont enchaîné avec une défaite à domicile face aux Bulls, tandis que les deux autres ont à nouveau perdu à l'extérieur. Et les prestations de ses équipes ne sont pas de grandes qualités malgré les joueurs présents dans chacun de ses éffectifs. Sur la prochaine journée, une équipe sera assurée d'avoir une victoire à moins que le match entre les Rebels et les Waratahs se solde par un match nul.

L'Italie n'y arrive pas

Une deuxième défaite de suite pour les Italiens dans ce début de Tournoi des 6 Nations et l'histoire semble une nouvelle fois se répéter. Contre les Bleus, les joueurs de Franco Smith ont dominé la rencontre et produit un rugby attrayant. Les joueurs ont été recompensé en marquant par deux fois mais à la fin la victoire n'est jamais pour eux. Le jeu pendant toute la rencontre au Stade de France aurait pu leur permettre d'inquiéter un peu plus leur adversaire du jour. Dernier du classement et toujours avec 0 point, les Transalpins vont devoir dedoubler d'effort pour éviter la cuillère de bois dans un mois. La réception de l'Irlande et de l'Angleterre, le déplacement en Italie sont les trois prochains défis de cette équipe dans ce Tournoi.

Stuart Hogg encore une boulette

La semaine dernière, le capitaine écossais avait déjà été l'auteur d'une boulette monstrueuse avec cet essai manqué dans l'en-but irlandais. Et les semaines se suivent et se ressemblent. George Ford a effectué un jeu au pied trop profond dans les 22 mètres écossais et Stuart Hogg semblait placer parfaitement dans le troisième rideau. L'arrière écossais a laissé rouler le ballon vers son en-but avant de tenter d'aplatir le ballon. Mais une nouvelle fois, il a laissé tomber le ballon et aplati avec ses côtes, sur un fil. Cette action a permis aux Anglais d'avoir une mêlée à 5 mètres de l'en-but du XV du Chardon. Et Ellis Genge a maqué l'essai de la gagne pour l'équipe d'Eddie Jones. Le capitaine devra se rattraper sur les prochaines rencontres pour faire oublier ses deux actions de débuts de Tournoi.

Par Vincent Franco et Bastien Rodrigues