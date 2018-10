Dupont de retour, la Section paloise en feu et le RCT avant-dernier... Les Tops et Flops du week-end

Les Tops

Le retour en grâce d'Antoine Dupont

Appelé en équipe de France, le demi de mêlée a fait mieux que confirmer les attentes placées par le sélectionneur Jacques Brunel. En plus de jouer la quasi-intégralité de la rencontre contre Perpignan, le Toulousain a inscrit un triplé. Inarrêtable, il a constamment créé le danger dans l'alignement de l'Usap alors qu'il n'avait pas été titulaire en championnat depuis le 7 janvier. De bonne augure pour le XV de France.

La Section paloise très joueuse

En déplacement chez le Racing, les Béarnais étaient loin d'être annoncés favoris. Mais ils ont joué crânement leur chance, sans complexe, et sont parvenus à inscrire 4 essais dont certaines combinaisons bien senties à travers les failles de l'alignement ciel et blanc. Peu après la pause, l'écart pour le Racing était fait mais les Palois n'ont pas cessé les offensives et ont permis aux 12 565 spectateurs de la Paris-La Défense Arena de voir un joli spectacle à 10 essais.

L'abnégation de Rabah Slimani

Les conditions climatiques autour de ce Clermont-Castres présageaient un long combat dans la boue. La première mi-temps répondait peu ou prou à ces prévisions avec de nombreuses mêlées écroulées et rejouées. Dans ce rugueux affrontement, Tudor Stroe et Rabah Slimani sont dans l’œil de l'arbitre M. Raynal qui décide de les punir d'un carton jaune. A leur retour, le droitier clermontois prend pleinement le dessus sur son vis-à-vis et obtient plusieurs pénalités pour son équipe. Un retour avec la tête froide et de la discipline dans l'engagement.

Les Flops

Le RCT dans la zone rouge

Après leur seconde défaite à Mayol de la saison, les Toulonnais sont contraints de voir à la baisse leurs objectifs. En effet, avec le nul entre Agenais et Grenoblois, le RCT pointe désormais à l'avant-dernière place du Top 14. Soit un ticket pour jouer la finale d'accession contre la deuxième meilleure équipe de Pro D2. La semaine prochaine, Toulon reçoit l'Usap pour un match hautement important dans la course au maintien.

Le Lou et son choix de jouer

Le tableau affiche un score de 28-13 au moment de la sirène. Les coéquipiers de Julien Puricelli héritent du ballon et peuvent mettre un terme à ce match infructueux. Ils choisissent néanmoins de jouer la pénalité mais perdent le ballon sur un turnover. Après de nombreux temps de jeu girondins, les locaux parviennent à marquer par l'intermédiaire de Yann Lesgourgues et arrachent le bonus offensif. Une décision qui partait de la volonté honorable de jouer, mais qui laisse 5 points à un adversaire au Top 6.

Codie Taylor et Tolu Latu en viennent aux mains

Lors du match Nouvelle-Zélande - Australie aussi, les mêlées furent très disputées. En se relevant de celle jouée à la 66e, Codie Taylor a l'air vexé et pousse son face-à-face Tolu Latu, lequel réagit en lui assénant un coup au visage. La pénalité était australienne, elle passera pour les All Blacks et Romain Poite décide de surcroît d'infliger un carton jaune au Wallaby. Pas la meilleure des réactions alors que son équipe est menée et qu'il reste moins d'un quart d'heure de jeu.