Les tops et flops de la 15e journée : Brive à la fête, le terrible KO d’Ezeala…

Brive reçu 9 sur 10

En deux matchs à domicile, les Brivistes ont pris 9 points sur 10 possible. Le tout contre Montpellier et Toulon. Si la victoire contre les Héraultais a été acquise avec le bonus offensif (29-10), celle face aux Toulonnais a mis plus de temps à se dessiner. Menés jusqu’aux dernières minutes du match, les Brivistes n’ont rien lâché et ont continué à pousser devant l’en-but adverse jusqu'à la dernière minute du match. La délivrance est arrivée de l’ailier Benjamin Lapeyre, venu aider ses avants au milieu du ruck. L’ancien joueur du Racing 92 s’est alors emparé du ballon et a terminé le travail tout seul. Une belle réaction d’orgueil qui permet à Brive de prendre 10 points d’avance sur Oyonnax, dernier du classement et relégable.

La folle remontée d’Oyonnax

Quelle fin de match pour les Oyonnaxiens ! Avec un avantage de 10 points à deux minutes du terme, les Rochelais pensaient tenir leur victoire. C’était sans compter sur la révolte d’Oyonnax. En marquant un essai à la 78ème minute grâce à Maxime Veau, les hommes d’Adrien Buononato ont réveillé les supporters du stade Charles-Mathon, qui avaient déjà perdu tout espoir. Relançant de leur propre camp, les Oyonnaxiens sont parvenus à revenir dans les 22 mètres adverses en tenant le ballon et en avançant sur chaque impact. Une dernière faute rochelaise et les Rouges et Noirs arrachaient un match nul mérité.

Benjamin Botica (Oyonnax)Icon Sport

La classe de Vakatawa

Il a tout de suite semblé touché et ému en voyant son jeune adversaire du soir complètement KO et inconscient au milieu de la pelouse. Virimi Vakatawa s’est empressé d’aller aux nouvelles, adressant même une bise affectueuse à l'espoir clermontois Samuel Ezeala avant sa sortie sur civière. Ce matin, l’international français s’est déplacé à son chevet, lui apportant même un de ses maillots de l’équipe de France. Il faut dire que l’ailier clermontois avait pour idole un certain .. Vakatawa lui même. Ezeala ne pensait sans doute pas que leur première rencontre, hors match, se déroulerait dans une chambre d’hôpital.

Flop

Le KO impressionnant d’Ezeala

L’image fait froid dans le dos. A la 57ème minute du match opposant le Racing 92 à Clermont, le centre francilien Virimi Vakatawa perce la défense clermontoise et vient heurter de plein fouet le jeune ailier Samuel Ezeala. Il est tout de suite pris en charge par les médecins, alors que la U Arena se plonge dans un silence glaçant lorsque des draps blancs sont déployés auteur de l'espoir de 18 ans. Après de longues minutes d'inquiétude, Ezeala est évacué sur civière et acclamé par tout le stade. Transporté à l’hôpital Beaujon, les examens du joueur se sont toutefois révélés rassurants et l'Espagnol, resté en observation ce lundi, rentrera en Auvergne mardi.

Samuel Ezeala (ASM Clermont) KO lors du match contre le Racing 92 le 07/01/2018Icon Sport

Le choix de la pénalité pour Oyonnax

Certes, les Oyonnaxiens n’ont pas perdu contre La Rochelle. Ils ont même réussi à marquer 4 essais alors qu’ils restaient sur une statistique inquiétante : 4 matchs sans terminer en terre promise. Dans une fin de rencontre folle, la victoire semblait pourtant à portée de mains pour Oyonnax tant les Rochelais s’avéraient nerveux et sur le reculoir. Seulement, sur la dernière pénalité après la sirène, le staff oyonnaxien a tout de suite montré les trois points pour arracher le match nul alors que les joueurs (et surtout les avants) avaient envie d’en découdre avec une mêlée fermée. L’avenir dira si ce choix était le bon mais Oyonnax, relégué à 10 points de Brive et 9 d’Agen, barragiste virtuel, laisse en route des points qui pourraient compter à la fin de la saison…

Perpignan rate le coche

Grosse déconvenue pour les Perpignanais. Alors qu’ils avaient l’occasion de prendre la deuxième place devant Mont-de-Marsan, les Catalans ont chuté à domicile devant Béziers, après la sirène (22-23). Ils ont pourtant fait la course en tête tout au long de la partie, sans jamais parvenir à faire le break. Le culot des Biterrois a fait le reste, dans une fin de match au dénouement incertain. Cette deuxième défaite à domicile de la saison arrive au mauvais moment et montre bien les fragilités persistantes des Perpignanais, capables du meilleur comme du pire. Une réaction à Dax est attendue.

Par Paul Arnould