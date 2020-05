Les tests estivaux reportés, la FFR annonce plusieurs poules amateurs... Les 5 infos de ce vendredi

Il n'y aura pas de tests matchs cet été

On s'en doutait, c'est maintenant officiel, les équipes de l'hémisphère nord ne se déplaceront pas dans l'hémisphère sud afin de disputer plusieurs rencontres amicales. Cette période servira finalement aux joueurs de se concentrer sur la ré-athlétisation, essentielle au vu de la reprise des championnats.

La FFR livre le calendrier de Fédérale 2 et 3

C'est un début de calendrier des championnats amateurs qui été révélé par la FFR. Pour le moment uniquement la Fédérale 2 et 3, l'Elite 1 et 2 ainsi que la Fédérale 1 féminine ont leurs calendriers et leurs poules pour la saison prochaine. Pour le moment, le calendrier de Fédérale 1 n'a pas encore été donné.

L'UBB disputera trois matchs amicaux

Les Bordelais étaient en tête du Top 14 avant l'arrêt définitif de la compétition. Le club a publié ses trois matchs amicaux avant la nouvelle édition du Top 14. Ils affronteront Biarritz le 13 ou 14 août, Clermont 22 août ainsi que Bayonne le 28 août.

McLennan nouveau président de la fédération australienne

L'homme d'affaire Hamish McLennan a été nommé à la tête de la fédération australienne. Il sera à la fois le directeur exécutif, ainsi que président pour relancer le rugby à quinze en Australie.

Arno Botha s'engage chez les Bulls

L'international Sud-Africain va faire son retour chez les Bulls après avoir passé trois saisons en Europe, il souhaite revenir dans son pays natal. Pour rappel le troisième ligne compte deux sélections chez les Boks.