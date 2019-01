Les Saracens et Clermont invaincus, Montpellier rate le coche... Les Tops et Flops du week-end

Les Tops

Le sans faute des Saracens et de Clermont

En Champions Cup comme en Challenge Cup, une seule équipe a fini la phase de poules avec 6 victoires. Les Saracens ont engrangé 28 points et ont surclassé le LOU, Cardiff et Glasgow. Ils affronteront d'ailleurs les Warriors en quart à Londres. Même son de cloche pour les Clermontois. En prenant 30 points sur 30, les Auvergnats ont littéralement survolé leur poule en Challenge Cup. En quart, ils retrouveront les Saints de Northampton au Stade Marcel-Michelin.

L'essai de Vaipulu pour la victoire de Castres

Ce samedi au Stade Pierre-Fabre, la sirène a sonné depuis près de six minutes pour ce match sans enjeu entre le CO et Gloucester. Désireux de bien finir cette campagne de Champions Cup, les Castrais continuent de pousser et tiennent le ballon comme rarement cette saison. Au bout des arrêtes de jeu, c'est Ma'ama Vaipulu qui plonge dans l'en-but et offre la victoire à Castres. Pour la petite histoire, c'est le flanker Yannick Caballero qui, pour son dernier match en coupe d'Europe, tentera la transformation. Malheureusement sans succès.

Colomiers l'emporte au courage contre Mont-de-Marsan

Larges vainqueurs de Nevers la semaine passée, les Montois venaient pour s'imposer à Colomiers. Mais les hommes de Marc Dantin ont été particulièrement vaillants et l'ont emporté 22-16. L'essai du jeune Barlot, le gros travail de Clément Chartier et le pied de Thomas Girard auront pris le pas sur un Stade Montois indiscipliné.

Les Flops

Montpellier rate son huitième de finale

Les hommes Vern Cotter devaient absolument l'emporter à Édimbourg pour espérer se qualifier en Champions Cup. Mais la prestation des héraultais n'aura pas été à la hauteur. Trop indisciplinés, ils n'auront jamais été en passe d'inquiéter les écossais. Et ce, malgré l'essai de Jacques Du Plessis en fin de première période. Les Écossais sont eux qualifiés et recevront le Munster en quart de finale.

La deuxième mi-temps toulousaine

Déjà qualifié, Toulouse jouait son dernier match de poule face à Bath à Ernest-Wallon. Menant 17 à 3 à la mi-temps grâce à deux essais de Joe Tekori et Antoine Dupont, les joueurs d'Ugo Mola se sont complètement éteints en seconde période, voyant les Anglais revenir à 3 petits points au tableau d'affichage. Plus de peur que de mal : les Toulousains ont fini par s'imposer devant leur public et iront affronter le Racing en quart de finale. Mais leur absence totale du second acte fait tache dans leur belle campagne européenne.

Soyaux-Angoulême perd à domicile

Invaincus jusqu'ici au Stade Chanzy (7 victoires, 1 nul), les Angoumoisins ont craqué pour la première fois de la saison face à Brive (11-23). Supérieurs dans le combat, les Corréziens ont imposé leur puissance à des Charentais pourtant auteurs d'un bon départ (6-0 après 20 minutes de jeu). Soyaux-Angoulême, septième de Pro D2 depuis plusieurs journées, chute de trois places mais est toujours à 5 points du top 6.