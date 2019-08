Les résultats des matches amicaux, le décès de Lochore... Les 5 infos du week-end

Matches amicaux : retour réussi pour le champion, le promu bayonnais fait bonne figure

Toutes les écuries de Top 14 ou presque étaient de retour sur le pré en cette fin de semaine. Après plusieurs semaines de préparation, l'heure était venue de se tester, afin de mettre à l'épreuve les premiers systèmes de jeu et d'observer les points à travailler. Le Stade toulousain, champion en titre, a vaincu Colomiers à Gaillac (21-12), l'Union Bordeaux-Bègles a dominé Toulon (39-14), alors que l'Aviron Bayonnais s'est incliné de justesse face au Stade Français (28-30).

Tous les résultats :

Brive - Montpellier : 21-29

Bordeaux-Bègles - Toulon : 39-14

Toulouse - Colomiers : 21-12

Bayonne - Stade Français : 28-30

Lyon - Grenoble : 42-19

Mont-de-Marsan - Agen : 21-21

Béziers - Carcassonne : 21-17

Montauban - Nevers : 31-21

Aurillac - Bourgoin : 24-5

Aix-en-Provence - Valence-Romans : 28-12

Biarritz - Soyaux-Angoulême : 28-6

La légende All Blacks Lochore s'est éteinte

Il est le premier entraîneur à avoir soulevé le trophée Webb Ellis, en 1987, avec la Nouvelle-Zélande. Il était aussi le capitaine emblématique des All Blacks (68 sélections) à la fin des années 1960, et notamment lors de la tournée de 1967, que les Blacks ont achevée sans la moindre défaite. Sir Brian Lochore, anobli en 1999 et figure immensément respectée dans le monde du rugby comme en Nouvelle-Zélande, s'est éteint ce week-end à l'âge de 78 ans, des suite d'un cancer.

Pacific Nations Cup : le Japon domine les Tonga, les Fidji se reprennent contre le Canada

Deux sur deux pour le pays hôte du mondial. Les Japonais ont enchaîné avec une deuxième victoire face à l'équipe des Tonga dans le cadre de la Pacific Nations Cup (41-7). Dans le même temps, les États-Unis ont battu de justesse les Samoa (13-10), enchaînant eux aussi avec un deuxième succès de rang. Le troisième match a vu les Fidji se reprendre après leur déconvenue subie face aux Japonais la semaine dernière et disposer largement du Canada (38-13). Au classement, les États-Unis occupent la tête de la poule A avec 9 points, alors que le Japon domine la poule B, avec 10 unités. Les deux équipes se retrouveront samedi prochain à 6h35, heure française.

Une journée de repos offerte aux Bleus

Alors qu'une séance d'entraînement "en marchant" était programmée ce dimanche pour les Bleus lors de leur stage à Valence, le groupe de 37 s'est finalement vu octroyer une journée de repos. Un repos bienvenu pour les organismes, mis à rude épreuve tant par l'intensité des entraînements que par la chaleur espagnole. Guilhem Guirado et ses coéquipiers ont ainsi pu récupérer physiquement et mentalement, avant d'enchaîner avec deux nouvelles journées intenses en début de semaine.

Nalaga signe en Russie

Ailier star du Top 14 avec Clermont (2006-2011 et 2012-2015) puis avec Lyon (2015-2017), le Fidjien Napolioni Nalaga (33 ans et 21 sélections) s'est engagé avec un club russe, le Lokomotiv Penza. Après deux années en Angleterre sous les couleurs des London Irish (en Premiership puis en Championship), l'homme aux 87 essais en Top 14 va découvrir un nouveau championnat et s'offrir, probablement, un dernier challenge.