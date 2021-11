Sevens : les Bleus éliminés, les filles s'en sortent mieux

Pour la première étape du circuit mondial, les équipes de France de rugby à sept se retrouvaient à Dubaï avec un gros programme ce vendredi. Les garçons n'ont d'abord pas démérité mais on dû s'incliner devant les champions olympiques fidjiens en début de journée (17-24). Mais la deuxième défaite, face à l'Australie 17 à 10 a finalement plombé les espoirs des Bleus qui, malgré une victoire sur le Canada (26-14), ne verront pas les quarts de finale. De leur côté, les filles ont fait l'exact contraire de leurs compatriotes. Deux succès pour démarrer, face à l'Espagne et au Brésil, et une défaite face aux États-Unis d'une courte tête. Les Bleues ont encore un match pour se qualifier pour les quarts. Ce sera face à l'Australie demain (9h23).

Camille Lopez change d'avis sur son avenir

Information Midi Olympique, Camille Lopez qui s’était mis d’accord avec le Biarritz olympique, dans l’attente d’une libération de son contrat avec Clermont, a changé d’avis. Le joueur souhaite toujours quitter l’Auvergne et pourrait rebondir à Toulon, où le nouveau manager Franck Azéma espère l’attirer, ou encore à Bayonne ou Pau qui le surveillent de près. On ne connaît donc pas encore le point de chute du demi d’ouverture. La décision devrait intervenir avant les fêtes.

Etzebeth absent 3 mois

Le deuxième ligne sud-africain Eben Etzebeth sera éloigné des terrains pendant au minimum trois mois. En cause, une répétition de protocole commotion (le troisième de l'année) qui l'oblige à observer un arrêt forcé. Présent à chaque minute de la Tournée des Lions et titulaire du dernier Rugby Championship et plus récemment de la tournée d'automne en Europe, le bilan d'Etzebeth à Toulon est bien trop maigre. Touché par une nouvelle commotion lors de la rencontre face à l'Angleterre, c'est la troisième que subit le géant springboks. Auteur de 16 matchs (Top 14 et coupe d'Europe confondus) la saison passé, l'absence d'un joueur de ce niveau-là pèse forcément dans l'effectif varois.

Pro D2 : Oyonnax et Bayonne assurent, Colomiers et les promus chutent

Au bout d'une soirée agitée, Vannes a renversé Colomiers en Haute-Garonne et s'est adjugé sa première victoire de la saison à l'extérieur. Les Vannetais se replacent au classement, d'autant plus que Narbonne et Bourg-en-Bresse ont chuté à Grenoble et Nevers et qu'Agen a cédé contre Oyonnax. Les Haut-Bugistes prennent d'ailleurs la deuxième place du classement, juste devant Bayonne, petit vainqueur de Carcassonne. Enfin, Provence a largement assuré contre Montauban et Aurillac a concassé Rouen sous la neige du Cantal.

United Rugby Championship : les rencontres en Afrique du Sud reportées

En raison du rebond épidémique de Coronavirus, les matchs de la sixième et septième journée de l'URC qui devaient se jouer en Afrique du Sud sont reportés. L'URC n'a pour l'heure communiqué aucune date de report mais affirme que ces matchs seront "reprogramés plus tard dans la saison".

Les matchs reportés de la 6e journée :

Stomers / Zebre, Sharks / Scarlets, Bulls / Munster, Lions / Cardiff

Les matchs reportés de la 7e journée :

Bulls / Scarlets, Sharks / Zebre, Lions / Munster, Stomers / Cardiff