Les présidents de Top 14 et Pro D2 répondent à Laporte, du mercato... Les 5 infos de ce mercredi

Census Johnston dit stop

C'était pressenti depuis plusieurs semaines : ce mercredi, le jour de ses 39 ans, Census Johnston a mis fin au suspense. Le légendaire pilier samoan a annoncé qu'il se retirait définitivement des terrains professionnels. En 15 ans de carrière au plus haut niveau, cette force de la nature (1,91 m, 135 kg), passée par Biarritz, les Saracens, le Racing 92, Bayonne et surtout Toulouse, aura disputé 213 matchs de Top 14 et glané trois Brennus ainsi qu'une Coupe d'Europe. Tout en terrorisant pendant de nombreuses années les piliers gauches adverses. Son dernier match, avec l'Aviron en Top 14, aura été une victoire contre Toulouse. Comme un symbole.

Jegerlehner rempile à Agen

Le président du club lot-et-garonnais Jeff Fonteneau a annoncé la prolongation de Jessy Jergerlehner (22 ans). Le troisième ligne français (1,90 m, 97 kg), à Agen depuis 2012, a été un élément important du SUA cette saison, en étant titulaire à 10 reprises en Top 14. Il a prolongé dans son club formateur pour deux saisons, soit jusqu'en 2022.

Les présidents du rugby pro répondent à Laporte

Réunis ce mercredi soir en visioconférence, les trente présidents du rugby professionnel ont contre toute attente décidé d'initier un nouveau vote afin de fermer la porte, de manière ferme et définitive, aux montées de Fédérale 1 à Pro D2 voulues par Bernard Laporte, le président de la fédération.

Fearns quitte officiellement le LOU

Le LOU a officiellement dit au revoir à un de ses hommes forts, ce mercredi : le club rhôdanien a acté, sur son site Internet, le départ de Carl Fearns (30 ans), en fin de contrat en juin et non conservé. L'Anglais, arrivé en 2015 dans le Rhône, a disputé quatre-vingts matchs en rouge et noir pour quatorze essais. Champion de France de Pro D2, il avait aussi été nommé dans la catégorie meilleur joueur de Top 14 en 2017.

Andreu prolonge le plaisir en Fédérale 1

Retiré des terrains professionnels, Marc Andreu (34 ans, 7 sélections) va cependant continuer le rugby en Fédérale 1 : non conservé par La Rochelle, l'ailier international s'est engagé avec le club de la Seyne-sur-Mer, futur promu de Fédérale 1. Le club varois, présidé par Jérémie et Gaël Fickou, a officialisé sa signature ce mercredi. Vainqueur du grand chelem 2010, Marc Andreu a auparavant porté les couleurs de Toulon, de Castres, du Racing 92 et de La Rochelle.