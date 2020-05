Les présidents de Béziers s'expriment, un joueur australien suspendu... Les 5 infos de ce lundi

Rachat de Béziers : les présidents s'expriment

Depuis plusieurs jours, le club de Béziers fait parler de lui concernant ce fameux rachat appuyé par Christophe Dominici. Cependant, les deux présidents Cédric Bistué et Pierre-Olivier Valaize ont voulu mettre les choses au clair. "Vu la haine de certains et par la diffusion d’informations infondées, que ce soit dans la presse ou bien sur quelques réseaux sociaux, nous devons être dans l’optique d’apaiser les tensions, de rassurer nos partenaires, mais plus largement l’ensemble de nos supporters et leurs associations, d’avancer notre communication plus tôt que prévu". Cependant, ils ne nient pas la possible reprise du club : "le club travaille depuis plus de dix mois sur la possibilité de reprise ou d’une évolution capitalistique de la SASP. Plusieurs dossiers nous ont été proposés, du plus sérieux au plus fantasque."

Rodda suspendu

Le seconde ligne australien a été suspendu par la fédération australienne pour ne pas vouloir baisser son salaire. Cette baisse des salaires correspondait à 60 %. Deux autres joueurs des Queensland Reds ont été sanctionnés.

Pierre Pagès quitte le Stade toulousain

Selon nos informations, le demi de mêlée non conservé par Toulouse, devrait s'engager en faveur de Vannes pour la saison prochaine. Après avoir passé deux saisons sous le maillot rouge et noir de la ville rose, Pierre Pagès pourrait changer d'air en allant en Bretagne.

Rudy Wulf continue avec le LOU

Il est arrivé à Lyon en 2016, après être passé par Toulon (2012-2015) ainsi que par Castres (2015-2016) il prolonge avec Lyon pour une saison de plus. Âgé de 36 ans, le Néo-Zélandais continue sa carrière professionnelle au moins pour une année supplémentaire.

Anthony Bouthier prolonge au MHR

C'est dorénavant officiel, l'arrière du XV de France Anthony Bouthier (27 ans) poursuit l'aventure avec Montpellier. Arrivé l'été dernier en provenance de Vannes, il est devenu l'un des cadres dans l'effectif de Xavier Garbajosa.