Les premiers mots de Loretta Denaro, la femme de Dominici

Loretta Denaro est d'abord revenu sur l'été très douloureux de l'ancien parisien. La saga rugby de l'été et l'épisode du rachat de Béziers, finalement avorté, avait fait très mal à "Domi" et cela n'était pas une surprise. Mais sa femme a confirmé à Paris Match : "l'échec du projet de relance de Béziers l'a détruit. Lire toutes les critiques, ça l'a beaucoup affecté, il s'est senti isolé, abandonné". Après cela, les jours ont été très longs. "Quand son projet a été écarté, il n'a pas dormi pendant quinze jours, il était dévasté" explique-t-elle "mais pas au point de commettre un geste désespéré. Ce n'est pas possible, il avait trop de vie en lui pour faire ça".

Loretta Denaro est ensuite revenu sur ce funeste jour du 24 novembre dernier. Pourtant, l'attitude de l'ancien ailier de Toulon et du Stade français dès le début de la journée ne semblait pas poser problème : "Quand il est parti ce matin-là, il n'a fait aucun geste étrange, il ne m'a lancé aucun regard particulier, il n'a pas plus embrassé ses filles que d'habitude". Déboussolée, elle dit ne pas comprendre ce qu'il s'est passé "c'est impossible".