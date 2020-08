Les premières lignes très touchés au Stade français, Elliot à Colomiers... Les 5 infos de ce jeudi

Stade français : les premières lignes très touchés par le coronavirus

Alors que jusqu'ici, parmi la cingtaine de joueurs et membres du staff du Stade français déclarés positifs au Covid-19, tous étaient asymptomatiques, le club de la capitale a confirmé ce mercredi que certains d'entre eux présentaient des lésions pulmonaires dues au virus. Les joueurs affectés par ces lésions seraient essentielement des premières lignes. La faute à un fort gabarit qui les rend plus sensibles au Covid-19, ou à un stage de préparation particulièrement accès sur la mêlée ?

Un cas de Covid à Grenoble, le match face à Valence-Romans annulé

Le FC Grenoble a annoncé qu'un joueur de son effectif avait été testé positif à la Covid-19. Ainsi, le match amical face à Valence-Romans, prévu ce vendredi, est annulé. Le club isérois affirme que "le joueur a été placé en quarantaine et les entraînements collectifs suspendus" et précise que "ce joueur ne faisait pas partie du déplacement de vendredi dernier à Hyères".

Hika Elliot en joker à Colomiers

Ronan Chambord, qui s’est blessé à une épaule et a dû être opéré, sera absent probablement pour une durée de quatre mois. Le club haut-garonnais a donc choisi de recruter le Néo-Zélandais Hikawera Elliot (34 ans), qui venait de passer deux ans à Nevers. L’ancien joueur des Chiefs de Waikato et des All Blacks (sept sélections) était arrivé en France à Oyonnax à l’été 2017.

Fédérale 1 : 19 cas de Covid au CS Vienne

Selon les informations du média local Le Sport Dauphinois, ce sont pas moins de 19 cas de Covid-19 qui ont été détectés au sein du CS Vienne (Fédérale 1) après le test positif d'un premier joueur le 10 août. Ces derniers impliquant 16 joueurs mais aussi l'intendant, le préparateur physique et le vice-président du club.

Le CS Vienne, dernier club à avoir refusé la Nationale, doit à nouveau évoluer en Fédérale 1 cette saisonOther Agency

Glenn Bryce à Glasgow jusqu'à la fin de l'année

Alors que la saison de Pro14 doit reprendre ce samedi 22 août, les Glasgow Warriors ont prolongé leur arrière Glenn Bryce (29 ans) jusqu'à la fin de l'année civile 2020. Revenu à Glasgow en 2019 après une première pige entre 2014 et 2016, Bryce a été titularisé à huit reprises sur la saison 2019-2020 qu'il terminera après son club, avant de particper au début de l'exercice 2020-2021.