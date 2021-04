Les Palois s'offrent la victoire, Chocobares à Toulouse... Les 5 infos pour commencer la journée ☕️

Victoire des Palois face à Bayonne

Pau s'est largement imposé (43-33) face à l'Aviron bayonnais. Une victoire qui fait du bien aux hommes de Geoffrey Lanne-Petit, qui se relancent dans la course au maintien. Un succès dans un derby des plus tendus, avec beaucoup d'indiscipline. Un bras de fer compliqué dans un match où les deux équipes se répondent coup pour coup, mais c'est finalement les Palois qui auront le dernier mot avec l'essai de Le Bail qui creuse l'écart et sécurise la victoire de la Section.

Chocobares débarque à Toulouse !

Comme révélé par Midi Olympique, le centre international argentin Santiago Chocobares (2 sélections) s'est engagé avec le Stade toulousain en qualité de joker médical. L'information a été confirmée par le site argentin Americarugbynews.com. Pour rappel, Chocobares est âgé de 22 ans, et a évolué en Super Rugby en 2019 avec les Jaguares, ainsi qu'avec les moins de 20 ans argentins. Il a aussi fait partie du groupe de 45 joueurs sélectionnés par Mario Ledesma pour disputer le Rugby Championship. Il a été titularisé à deux reprises contre la Nouvelle-Zélande.

Toner prolonge au Leinster

La province du Leinster a officialisé la prolongation de contrat de son joueur le plus capé, le deuxième ligne Devin Toner (34 ans, 70 sélections). Il n’est pas le seul joueur à avoir re-signé avec les champions de Pro 14 en titre, puisque le talonneur James Tracy (30 ans, 6 sélections), l’ailier Dave Kearney (31 ans, 19 sélections) ainsi que le deuxième ligne Ross Molony (26 ans), ont tous été prolongés. En plus, la province irlandaise a engagé le pilier droit des Crusaders Michael Alaalatoa (29 ans).

Aurillac condamne Angoulême

C'était un match crucial pour Soyaux-Angoulême. Malgré une bonne entame de match du SA XV, Aurillac dominent grâce à un peu plus de maîtrise du jeu. Aurillac l’emporte (33-21), une victoire qui condamne leurs adversaires du jour. Les Angoumoisins pointent en effet toujours à la dernière place, à 8 points désormais de la quinzième place.

Narbonne-Massy reporté

Le choc de Nationale entre Narbonne et Massy a été reporté suite à un cas de Covid encore détecté du côté des Audois. L’Agence Régionale de Santé a donc immédiatement demandé l'isolement du groupe jusqu’à mardi. La rencontre pourrait se jouer le week-end du 16 mai.