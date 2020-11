Les obsèques de Christophe Dominici auront lieu vendredi dans le Var

Dans le faire-part publié, Loretta Denaro, sa compagne, Kiara et Mya Dominici, ses filles, Jean-Marie et Nicole Dominici, ses parents, ainsi que toute sa famille indiquent qu'une cérémonie religieuse aura aussi lieu ce mercredi, à 10 heures, en l’église Saint- Cécile de Boulogne-Billancourt. « La famille ne recevra pas de condoléances et remercie infiniment l’ensemble des très nombreuses personnes pour leurs témoignages et leurs signes d’affections. » Les personnes ayant l'intention de témoigner leur soutien peuvent tout de même faire parvenir leurs attentions à la Maison Funéraire de Hyères, situé au 28 chemin de la Ritorte.